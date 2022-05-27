Taner Ulutaş’tan Taşlamalar

TAŞLAMALAR

Tufan Hoca ile başlayan ‘Ne kızan baa be ama’ filmi beğenilince ikincisi çekildi

Filmin devamında, ‘Ne bağırın ba be ama’ filmi ile ‘Viral’ olan seriye devam edildi

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Silihtar Tepelerinde çekilen filmde bir ‘Atlı’ Cumhurun ağzına bandofla ile vurdu

Torosları filme alan Cumhur, ‘vatan haini ‘ dediler Mahkemeye gidelim mi diye sordu

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O ‘Atlı’ birlik içinde o gün mahkeme koridorlarında çocuklar gibi keyifli ve şendi

Silihtar Ordusunun karizmasını yerle bir edip ‘Gutsilli’ kadar bırakınca keyiflendi

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Başbakan Ünal Üstel, muhalefete çağrı yaparak, zor günlerde gelin kol kola girelim

Bu kritik günleri, bilgi alış verişi içerinde birbirimizi hırpalamadan birlikte halledelim

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Dallar ile çiçekler rüzgârın şiddetiyle, ülke insanınn güveni, siyasetçi ihmaliyle kırılır

Birlikte karar alarak yarattılan kırgınlıklar büyürse, yüzümüze vurularak sinir ile bakılır

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Başbakanın kulağa hoş gelen bu çağrısı karşı taraftan karşılık buldumu sanmıyorum

Gurvada kıstırdım sandıkta fena öpeceğim düşüncesine yenik düştü diye düşünüyorum

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Diyanellos Sigara Fabrikası da eski günlerdeki gibi küfürlü hicaz faslıyla şenlendi

Yeşil ırmaklar gibi akan Emrah vekil, kavanozdaki perisgan gibi köpürerek dellendi

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Meclis-i Mebusanın yeni koğuş ağası benim, ağa mukunun üstüne muk s...zmış

Devrim Barçın’ı ‘Gumri’ gibi yoğurup, ceryan tepmişe döndürüp matçez yapacakmış

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CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlu’da Barçın – Yeşilırmak kavgasına dahil oldu

Emrah’a otur oturduğun yerde derken bir projenin eseri olduğunu yüzüne vurdu

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Sanırım bu pilav daha çok su kaldıracak ve bu kavga devam edip sürüp gidecek

Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi derken, bu defa dibi değil, tencere yanıp bitecek

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Son günlerde protokol ile yatıp, kalkarken, atanacak valiyi dört gözle bekliyoruz

İflas" bağırarak geliyor, atanacak valiye gerek yok harç bitti, yapı paydos diyemiyoruz

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Kudret Özersay noktayı koydum vekillikten istifa ettim diyerek dün dilekçeyi verdi

İstifa edecekler denilen Roger ile Baybars avcunuzu yalayın istifa yok deyiverdi.

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Meclis-i Mebusan boks ringindeki yumruk tokuşturma bitmeden istifa ‘Şov’u başladı

Sevgili bulunca, Prens Harry’ye gelin gittiğini sanan kızınki gibi tripler ortalığı salladı

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Zam kazıkları zeytin yağlı kıynıkları ayıklanarak hükümet tezgahında hazırlanıyor

Elektrik, Tüp Gaz, akaryakıt kapı arkasında, iğneden ipliğe olanlar ise sırasını bekliyor

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Hücredeki kadına polis bile cinsel tacizde bulunursa, dönülmez akşamın ufkundayız

Ozon Tabakası delindi, güven yerinan yeksan oldu, inanın ört ki ölem modundayız

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Polisin derdi imanı, köşelere saklanarak luggolar ile dolu yollar için ceza yazmaktır

Gabo üstünde park etme riskine karşın, çok ceza yazdım diyerek övünme payı çıkartmaktır.

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Protokola karşı, muhalefet vekillerimiz, düzdükleri boş şarkılarla ‘gutsilli’ kadar gürledi

Kabadayı edası ile birisine ‘Gel be bura’ dedikten sonra, içinden inşallah gelmezi geçirdi

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Elektrik itina ile dört parçaya bölünüp, eşit şekilde yandaşlara verilmesi için kollar sıvandı

El –Sen yahu Mecliste kavga edin, tartışın, bağırın, çağırın ama ağzınızla osurmayın abileri basdı.

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Spor dairesine bağlı Piyangolar, şans oyunları, müşterek bahisler çeşmesi keşfedildi

Bizim havuz boş, bu çeşmeden dolduralım denilerek bunları hemen özelleştirelim denildi

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Ercan’ı özelleştirerek mamur ettiklerin sananlar, Limanlar ile elektrik dairesine göz dikti

Telefon Dairesinin anasını soranlar muah muah sonrasında derinden bir ohhhh çekti

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Güven Bengihan bir gün “çok mutluyum” diye yazarsam, inanmayın, vallahi yalandır dedi

Geleceğimizi çalmaya çalışan hırsızlar tarafından hesabım çalındı Zevliyorlar deyiverdi

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Ahmet Serdaroğlu Protokoller ile ‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya hayır diyeceğiz

Ağalığın ve dayılığın emri verdik uygulayın demekle olmayacağını emir erlerine göstereceğiz

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Vergi Uzmanı, Kemal Özçakır, ülke ne idüğü belirsizlerin yatırım yapacağı dingonun hanı değil

Birilerine dondurmalı ekmek kadayıfını hoptirinam kararlar ile sunmak bela getirir deyiverdi

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Protokol din işlerinden de bahsederek din bizim gibi dinsizlerin eline bırakılılmayacakmış

Diyanet buraya da el atarak fetva gereği 9 yaşındaki kiz çocuklarına evlilik yolunu açacakmış

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Oraya el atınca, kadın cinayetleri normalleşip, 3 yaşından yukarı kızların şort giymesi yasaklanacak

Taliban örneğinde olduğu gibi kadınların aşağılanıp, hatta dövülmesinin önündeki engel kaldırılacak

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Türkiye örneğinde olduğu gibi kadını öldürenler hapse değil cezalarını dışarıda çekecekler

Erkek erk bir toplum olduğumuz kadınların gözünün içine sokulup erkeğe biatı öğrenecekler

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Neyse bir protokolümüz eksikti bize kabul ettirilenler ile birlikte bineceğiz bir alamete

Kol kola, gönül gönüle hatta kucak kucağa muah muah yaparak gideceğiz felakete

Fıkra

Mehmet Akif Ersoy

Mecliste eski milletvekillerinden dinine çok bağlı birisi olan Mehmet Akif Ersoy’un

kendisine onu sevmeyen bi milletvekili tarafindan şu soru sorulur :

- Mehmet Akif bey siz veteriner degil miydiniz?

Bu soru üzerine Mehmet Akif Bey cevabı verir :

- Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu ?