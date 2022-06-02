Taner Ulutaş'tan taşlamalar

Taşlamalar

Bizde seçim derdi bitti ama sancısı sürerken, şimdi o sancı Türkiye’de başladı

Bizim Minik kuşlar 2023’e kalmaz muhtemelen Ekim- Kasım ayı diye savsakladı

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Erdoğan rakiplerinin toparlanmasını beklemeden İskender gibi kılıcı vuracakmış

İlham Aliyev o günlerde 20 Milyar dolarlık swap anlaşması ile destek sağlacakmış

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Aliyev parayı basıp, Türkiye’de bahar havası yaratırken, düşen oyları kaldıracak

Kardeşim dediği Erdoğan’ın tekrar seçilmesi sonrasında Ankara’da onu kucaklayacak

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Erdoğan’ın İsrail ile kurduğu ilişikiyi pekiştirmek için İlyuşin 76 kargo uçağını gönderdi

Kargo uçağı Gürcistan, Sıvas, Mersin, Kıbrıs’ın FIR hattı derken gizlice İsrail’e iniverdi

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İsrail’le alış veriş ilişkileri güçlendirilecek, 20 Milyar dolarlık swap ile destek sağlanacak

Bahar havası sonrasında anketlerde düşen ve başı gözü yarılan oylar ayağa kaldırılacak

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Neyse bizde de cüce değil Yüce Meclis herzamanki gibi küfürlü hicaz faslı ile şenlendi

Vekillerimiz kürsüde birbirlerine düzdükleri küfürlü hicaz şarkılarla gutsilli kadar gürledi

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Bizim kuyunun emme basma tulumbası gibi dikkan denilince kafa sallıyorlar

Ama bir farkla emme basma tulumba gibi kafa salladıkça çok su koyveriyorlar

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Ne olacak KKTC gemisinin bu hali, nedense lastiği patladı yampuri gidiyor

Ülkeyi çatlatıp patlatacak olan büyük idarecilerimiz, komprosör ile hava basıyor

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Aslında patlayan ve çatlayan bizim içi boş cüzdan ile pantolonun cebiymiş

İktidarda nedense İktidarsızlık yaşayan hükümetlerimiz cebi görmezden gelmiş

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Ekonomistler, durmadan bu günler iyi günlerimiz bunu da arayacaksınız diyor

Kemerleri iki - üç boğum birden daha sıkıp bedenen zayıflayacağımızı söylüyor

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Vallahi ne diyelim beterin beteri var ekmeğin yanındaki zeytin uçup gidiyor

Çocuklar baba zeytini geçtik ekmeği suya batırarak yesek mi diye soruyor

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Nicap hastalığından muzdarip Mecliste in- cin gazozuna top oynamakta

Gol attıkça zam şampiyonları kayboldu nerede diye vatandaş sormakta

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Ayşaba Mecliste vurduğu yerden ses getiren o ünlü muhalefet kalmadı dedi

Erhürman, Özersay ile Mine atlı kaldı ama onlarda azınlıkta yetmiyor deyiverdi

Taksici geçim sıkıntısından kan ağlıyor geçinemiyoruz diye haykırıyor

Kayıtlı sekiz yüz taksiciye, beş bin kaçak bir yerlerini yırtarcasına gülüyor

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Hadde tamam Otelciyi geçtik, turist - öğrenci bile taksici oldu yolcu taşıyor

Kiralık araba sürücüleri havaalanına gülerek durmadan ‘Rammi’ yapıyor

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Kaçak Taksci parayı atarken cebe taksiciye orta parmak göstertmekte

Sinirden kafasını asfalta vuran taksiciye bir Allahın kulu yardım etmemekte

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Sosyal medyada herkes Fenomendir, lafı sallarken atıp, tutup konuşuyor

İş meydanlara çıkıp eylem durumuna gelince bir bakarsın su koyveriyor

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Bankalar KKTC’nin taşı ve toprağı altındır boş verin faize yumulun diyor

SOS veren vatandaş azkaldı biz batınca üçün birini alacağını söylüyor

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Bankaların aklına şaşarım, geçinemeyen vatandaş faizlerle öpülürmü?

Ülke ekonomisi can çekişirken, kemikleri sayılan deve avurdu ile götürülürmü?

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Bilim adamları Dinazorlar bir milyon yıl evvel yaşadı ve birden yok oldu diyor

Ama Fosilleşenlerin hala daha yaşam sürdüğünü nedense saklayıp söylemiyor

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Bizim topraklar bereketlidir bakın Dino’larımız fosileştiktçe ham hum yutuyor

İhale, yan getiriler şu bu derken yuttukça mide ve bedenen tonajları artıyor

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Töre, Yüce meclise cüce diyenler bana alçak, faşist, mezarcı diyerek sövüyor

Korkmuyorum ama 3 koruma daha verirlerse eyvallah deyip keyif sürerim diyor

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Cumhur daramalı tüfek gibi ağzına geleni söylerken Tufan hocayı silermiş

Tufan hoca küfürlü hicaz faslından besteye sus makamında cevap verecekmiş

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Kıb-Tek’te sular bir türlü durulmuyor, koltuğa oturanı eşek değil ceryan tepiyor

Mevlana keyifle bakarken “Bozuk Olunca Maya, Ne Ar Tanır, Ne de Haya” diyor

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uyuşturucu ve hırsızlıktan suç kayıtları bulunan yürüyen WC’ler beklemedeymiş

Küplerini doldurmak için Çarkın böyle dönmesini beklerken Allah Kerim derlermiş

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Allah’ın Kerim’ine çarkın böyle dönmesi için tamam yürekten eyvallah diyoruz

Ama çark sıkıştı, ip kısa, Kerim’in kuyusu derin, kuyuda kalacaklarını söylüyoruz

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Özkıraç Ne El Sen nede ben Türkiye düşmanı değiliz Cesurer ve ekibi atıyor dedi

Emekli olsam, başkan olmasam bile Cesurer’in yakasından düşmeyeceğini söyledi

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Bugüne kadar kimsenin arkasında iş çevirmeyen, dürüst Olgun Amcaoğlu’nu suçladı

Dürüstlüğü ile bilinen Olgun Amcaoğlu’nun, adamlığını sorgulayıp suçlarken saçmaladı

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Söylermisiniz, anasının kuzusu prematüre bebek KKTC Yavru’ya bu yapılanlar reva mı?

Dingili kırılan, makinesi mangos eden, aksonası kopan, ekris yapan lastiği onarılacak mı?

bizim iki lazio koyden istanbula gitmisler,

masaj salonu gormusler.

iç masaj 40 lira dış masaj 20 lira ytabelasını okumuşlar.

"dış masaj 20 lira" daha hesaplı demişler. girmisler bakalim nedir diye,

hatun gelmis bunlara masaj yapmis, sakso, body suck falan acaip mutlu cikmislar bunlar,

koye gitmisler.

millete anlatiyorlar, herkes deli oluyor,

sonra bi daha gitmisler ayni yere,

bu sefer "iç masaj 40 lira" bu daha iyi demisler girmisler,

iri yarı azman herifin teki gelmis bunlara masaj yapmis bi de zikmis gondermis.

bizimkiler disari cikmis demiski biri otekine,

la temel habuni gidup koyde anlatmayasun,

bizim koyli milleti cahildur, ic masajdan anlamazlar,

bizi zikulduk sanarlar...