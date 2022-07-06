Taner Ulutaş'tan taşlamalar

Erdoğan, Güney Kıbrıs’ı tanımam diyor Ama Anastasiadis’e ‘Yasas’ı basıyor

O Tanımam dedikçe 19.Akdeniz oyunlarında sporcularımız kürsüde saf tutuyor

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Futbol, Hentbol, derken Aldeniz oyunlarında Kıbrıs bayrağı altında saf tuttuk

Halkalı Bar’da, Türk bayrağının, Kıbrıs bayrağı altında yer bulmasına sustuk

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Rum gazetelerinin bu fotoğraf, binlerce kelimeye bedel” sözü, sinirimizi kabarttı

Ertuğruloğlu’nu, Beşparmak’ı bırakır, piyade ile Güney’e geliyorum diye bağırttı

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Tatar ile tappa lamarina son sürat iki egemen devlete giderken bu çalım olmadı

Anastasiadis ile birlikte Tatar’a atılan çalım, inanın Tatar’ın belinde hayır bırakmadı

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Doğuş kızımız Ana Yavru edebiyatı ile bizi ayak üstü yıllardır uyutuyorlar dedi

Rum uluslararası arenada sirtaki, bizim KKTC çilehanesinde oynadığımızı söyledi.

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Bizim Yes Sir takımı Erdoğan ile Anastasiadis’i görünce sükut altındırı oynuyor

Konuşursam koltuk elden gidecek korkusuyla Ciğercinin kedisi olmayı tercih ediyor

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Şu karşıki dağlar bizimdir türküsünü neşe içinde söylerken birden etrafı SİS bastı

Göz gözü görmezken bu durum sokulduğumuz çıkmaz sokakta bizi duvara toslattı

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Mutlu Barış harekatı diye nitelendirilen 20 Temmuz harekatı lilliyetçileri mutlu ediyor

Bitmeyen ganimetten sayılan ormanları Magarına Bulli niyetine birileri cebe atıyor

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Adam, Orman arazisini yenilir yutulur hazım noktasına taşıyın diyerek ham yapıyor

Sefasını o sürerken, cefasını ve sıkıntısını yanan ormanlarımız ile halkımız çekiyor

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Gariban eline fazladan para geçse ve Mutluluktan uçsa hemen sinek ilacı sıkarlar.

Ensesi kalın, Törkiş kası (Göbecik) büyük efendilere de orman arazisini kakalarlar

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Beşparmak yandı bitti, keyfimiz itten beter oldu, ama efendilerin keyfi paşada yok.

Dört tambura beş ogga havasında zaman geçince unutulur diyenlerin vicdanıi mok

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Ceryan hem cebimizi hemde sinir sistemimizi fena bozdu yetiştiren konuşuyor

Başbakan yakıt gırla, makinede iş yok, Müdür yakıt bitti ona bakmayın atıyor diyor

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Çok konuşanın hataları çok olur, haddinden fazla konuşan, boş konuşuyordur

Maşallah bizim konuşma gumgumaları bu konuda egaleyi geçtim rekor kırıyordur

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Cereyan halkın cebini, sandıkta sizi tepecek tiyatro oyunun senaryosu hazırlandı

Oyun sonunda inleyen nağmeleri, siyasi mevtalar korosunun icra etmesi ayarlandı

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Hababam değil, cart curt sınıfı sınıfta kalmış kimi umrunda önemli olan katılmakmış

Erhürman ile Özersay 10 kırık notu olan karneyi buldu hadde ‘Barra’yı basacakmış

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Hükümet binasının kolonları çürüdü, çökmek için hafif rüzgarın esmesini bekliyor

Binanın iki sağlam kolonu İzlem Gürçağ ile Olgun Amcaoğlu, toparlanın artık diyor

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Omuzlarımızdaki yük ağırlaşıyor, bir noktadan sonra dayanamayacağız diyorlar

Bina yıkılırsa çoğunuz siyasi mevta olacak hesabın şimdiden yapılmasını söylüyorlar

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İyi denizci, fırtına sırasında belli olur, biliyoruz ki tek güvenli liman liderdir tamam

Karanlıkta parlamasını beklediğiniz o yıldız parlamadan soldu nerdedir sormam

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Bazı ‘Gusbo’lar haklıyı ve haksızı ayırmadan salvo atışlar ile köprüleri yıkıyor

Suçlular yerine suçu olmayan elektrik çalışanlarını hedef tahtası yapıyor

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Fago ile değil ileriyi, önünü bile göremeyenlerin hatalarının suçlusu onlarmı?

Yatırım yapmayıp, alım garantili anlaşmalardaki imzalar bu çalışanların mı?

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Adamlar yazda sıcak, kışta yağmur demeden direk üstünde hizmet veriyor

Bazıları ise evde, camdan yağmuru seyrederken, aldıkları parayı haram ediyor

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Küfürlü hicaz faslından beste ile santurlu küfür güftesinin gönderi adresi yanlış

Küfür ve yalan arşa çıktı ‘emek’ sürünürken, çalışanlara lütfen az biraz anlayış

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Küfürmü dediniz, buyurun ‘Ağa mukunun üstüne muk yapılmaz diyenler burda

Halkı Ağa’nın ‘Marabaları’ yerine koyup, deveyi avurdu ile götürenler ise orda

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Ercan’ın bitmesi uzayıp giden tren yollarındaki binbir gece masallarına döndü

5 Kişinin tuttuğu o çekten sonra sağlanan imtiyazlara karşın umutlar söndü

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Lale Bicim, Başbakanlık önündeki eylemde hey‘Sesimizi duyan’ varmı diyor

3 Maymunun yanına bonus olarak konan 4. maymunun sağır olduğunu bilmiyor

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Görmeyen, duymayan, konuşmayan maymunlardan ses duymak imkansızdır

Ağa’nın marabası olarak gördüğü insanlara karşı siyasi erk nedense duyarsızdır

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Bu insanların parasızlıktan evlerine aylardır ekmek götürmemesi, umurlarında değil

İş lafazanlığa geldimi, işkembe-i kübradan sallarken felsefeleridir gulle geliyor eğil

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Kadınlar basit şeylerden hoşlanırlarmış, Mesela ‘Kıro’ erkeklerden diyor düşünürler

Emekçiyi, Ağa’nın ‘Marabası olarak görenlere oy vermesin diyor Allah’ını sevenler

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Asgari ücretli artış bekliyor, belediyeler ise tırpanın ne kadar olacağını düşünüyor

Hükümet ise bu tehlikeli sırat köprüsünden nasıl geçeceğinin hesabını yapıyor

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Asgari ücreti üç aşağı beş yukarı halledilir ama ‘belediyeler işi nasıl halledilecek

Bazı belediyelerin şimdiden hesabı ‘Yençeri’ gibi padişahın kellesini nasıl kesılecek

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Değneğin her tarafı muklu, aşağı tükürsen sakal, yukarısı bıyık hesapsız olmaz

Meclis önü, başbakanlık kaldırımı insan seline dönüşecek eylemi hiç kaldıramaz

Fıkra

Beni ilgilendirmiyor

Din dersi öğretmeni, öğrencilere bütün insanların

Adem ve Havva'dan geldiğini söyledi. Bir öğrenci söz aldı:

-- Bu doğru değil.

-- Nasıl yani? dedi öğretmen.

-- Babam bize maymundan geldiğimizi söyledi.

-- Sevgili çocuğum, dedi öğretmen,

sizin özel aile tarihiniz bizi hiç ilgilendirmiyor