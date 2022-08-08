Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

İslami Dayanışma Oyunları'na ‘Yavru’ büyümediği için yine davet almadı

Yavru edebiyatı ile mangalda kül bırakmayanlar gençlere olanak sağlamadı

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Erdoğan diriliği hiç tozlanmayan sesiyle önce ‘Müslümanlığı öğrensinler dedi

Bana trip atmasınlar, kafa kaldırmasın hep emrimin altında olsunlar deyiverdi…

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Toros sisli, sisten ‘Yavruyu’ göremiyormuş ama zaten Güney Kıbrıs’ı tanımıyormuş

Bakmayın ‘Spor etkinliklerinde’ Rum ile kol kola girdiğimize ‘Şaka ‘yaptık diyormuş

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Bizler yavruyu çok seviyor ve tanıyorız, bakın kucağımızdan indirmiyoruz diyor

Millet Kucakta oturdukça orta parmaktan dolayı ‘Yandım Allah’ı peşi sıra basıyor

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Tatar, Rum iyice şaşırdı 6 iş birliği önerime ‘OHİ’ bile demeyerek beni sallamadı

Sürekli dile getirdiğim ayrı eşit devlet dalıma, ikna olup nedense hiç konmadı

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Bakan Alişan ‘Umut’un bisikleti ile kaza geçirip kemiklerinin kırıldığını görmedi

Umutsuz ‘ değilim derken can çekişen ‘Umut u nasıl yaşatacağını söyleyemdi

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Kamalıoğlu yüksek gelen Elektrik faturaları sanayiciyi iflas noktasına getirdi diyor

Millet zam kazıklarnı geçirenleri düzeltemezse mahalleye göndermeyi denemiyor

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Erhan Arıklı ‘İşkembe-i kübra’ sallama dağarcığından bir garip açıklama daha yaptı

Arşimet gibi Evrika dedikten sonra “yerli hava yolu şirketi” masalını desteksiz attı

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Neymiş efendim Yabancılar kuracak ama %25’i bizim olacağı için yerli olacakmış

Gandır çocuğu ‘Taksim istesin’ masallar kitabının sayfalarına bunu da koyacakmış

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Arıklı en büyük projem yeni hava yolu şirketi derken, Ünal Üstel öylesine bakıyor

Nedir be ama bunun söylediği derken, kendi başına gelin güveyi oluyor diyemiyor

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Aldatılmanın tadı ölüm gibi geldi inanın inanmakla hata yaptık hayattan uzaklaştık

Ozon tabakası delindi Ozon’a güven olmaz ama kendimize Güveni sağlaştırdık .

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Erhürman, büyük ortak UBP’den, ‘büyük proje ve iddialarla ilgili tık yok!” diyor.

1.98’lik ağır siklet boks şampiyonu, 1..58’lik tüy sikletten çekindiğini ima ediyor

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Nazım Çavuşoğlu, prensip olarak bildiğini yaparken sadece Ana’dan emir alırmış

Toplantıya katılın dediği öğretmenlere orta parmağını kaşırken ‘Nannik’ yapmış

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Türkoğlu Türküz ya sustururuz yada kan kustururuz ne kural ne kral tanırız diyor

Burak Maviş ile Ozan Elmalı gülerken orta parmağı kaşıma hastalığına tutuluyor

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Sayın Öğretmenlerim kusura bakmayın ama emirin demiri kestiği unutulmasın

Eğitim Bakanlığında cirit atan TC’li uzmanlara karşı gelebileceği sanılmasın

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Ayak parmakları ile göbeğini kaşıyan adam bre ezik ve beslemeler orası bizim diyor

Vallahi dünyadan bi haber bu adamlar ‘Kıbrıs’ı Anasının ve babasının malı sanıyor

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Asım Akansoy baskı ile Susturmak, istiyorlar ama Altıok’a işlemez diyoruz

Fosilleşen siyasi dinazorları temizleyip iktidarı gençlere emanet edemiyoruz

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Güven Bengihan, insafınız kurusun Asgari ücret açlık sınırının altında dedi

.Kimsemiz bazılarının, Uzaktanmı adam, adamlıktan mı uzak olduğunu çözemedi

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Bazılarına beddualar işlemiyor, yediklerinden zehirlenmiyor, salgından etkilenmiyor

Fosilleşen, ahı gittikten sonra vahı kalan Dino’lar süekli koltukta öleceğiz diyor

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Kedi aç kalınca yavrusunu, siyasetçi koltuk aşkı derdine düşünce arkadaşını yermiş

UBP’de Brütüs’ler için sadakat endam değil koltuk için bıçağı sokmak demekmiş

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Zorlu Töre, sünnet, nişan evlenme törenlerinden sonra Tanrı dağlarında Kürşat oldu

Desteksiz atarken, Bilge Kaan Şeyh Şamil, Denktaş, Dr.Küçük Atatürk oluyordu

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Ayşaba ah be çocuklar Allah bizim fosilleşen dinazorlara akıl izan versin dedi

Akıl kayboldu derken 10 dersten kırık notu olan karneyi yırtıp çöp tenekesine atıverdi

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Aysu elini kolunu sallayarak Türkiye’den, ülkesine gelenlere öylesine bakakaldı

Adli suçlular, ülkesine girerken neden alandan geri döndüürldüğünü anlayamadı

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5-7 yaşındaki çocuklarına yaşatılanların hesabını birilerinin soracağını sandı

Emir erlerinin sus görevleri, eğilde gulle geçsinin vazifeleri olduğunu anladı

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Nihayet yakıtımız geldi mum ve golorambicik ile fanozlar yanmaktan kurtuldu

Ülke Karanlıkta kalınca yataklar el aman çekip nüfusu çoğalmaktan oldu

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Yakıt yok, saat yok, kablo yok, ama çok şişkin faturalar ile ne yapacağız dersiniz?

Ham hum şorolop cep zenginleştirme diyarı bizleri tepen Ceryanı söylermisiniz?

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Hasan Asım Altıok, Kıbrıs eşeği yerine attan başımıza düşenler kaldı dedin

Fincancı katırlarını ürküttüğün için onları zücczciye dükkana salıverdin

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KKTC diye isimlendirdiğimiz 40 yaşında prematüre bebekte konuşmak yasak

Şener,,Kazım’ Ufuk, Cenk, Baturay, Anayasa ve Pınar’’ı hapise mi yollasak

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Çok dürtüyorlar, bıktırıp usandırıyorlar, ok yaydan çıkarsa ikramiyelerini alacaklar

Zincirlere bağlı kilitdimiz ile oynuyorlar, kilit açılırsa belalarını fazlasıyle bulacaklar

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El-Sen’de Kubilay başkanlığa bay bay deyince rakı masaları öksüz ve yetim kaldı

Çağlayan Cesurer filmin fragmanı ile reklamları bitti dedi ekibi görev başına saldı

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Ulan, geleceğe yürürken, mum ışığında, battaniye ile oturmaya mahkum olduk

Pahalı ve olmayan üstüne üstlük faturası tepen elektriği öderken mahvolduk

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Mehmet Seyis memleketin değerlerindendir ama araba çakmağına mahkum edildi

Memleketi yangın yerine döndürenler Ankara yollarını arşınlamaktan vazgeçmedi

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Yollarımız delik deşik luggolar ile dolu ama efendiler havadaki yoldan bahsediyor

Ben bu efendilere ağzım ile küfür etmiyorum ama inanın kıçım gürültülü gülüyor

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Ekonomisi iflas eden ülkede korumalar ve Mersedesler ile gezmelere devam ediliyor

Şükran ile başlayan nutuklara Si bemol ile Mi Majörden küfürllü beste düzenleniyor

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Öğretmenin ‘‘Yalancı Nazım, çık dışarıya oynayalım” şarkısı top 10’da yer buldu

halkını satanların korkusu başka korkuya benzemez, Çavuş’un pırpırı korku doldu

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Ünal Üstel önceleri belediye sayısı çoktur derken nedense birden ağız değiştirdi Ayşaba yalpalamaktan midesi bulandı midesindekileri israf etmesi yakındır deyiverdi

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Konu döndü dolaştı “50 tane milletvekili, 10 tane bakan çoktur, 2 bakan yetere geldi

Söz ‘Yavru’da zaten vali var, boşuna bu israf ve harcamadan vazgeçilsine geliverdi

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1071 yılında Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı ve Türkleri Ajda Pekkan karşıladı.

O tarihlerde koltuğa kurulan bizim koltuk müdavimleri Ajda’ya eşlik ederek alkışladı

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Devrim Barçın, istatistiki bilgilerle gerçekleri dile getirirken halkı bilgilendiriyorsun

Bazı yetenek yoksunu, Nato Mermer Nato kafa lardan bir muk olmaz diyorsun

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Allah Kerim diyerek başımızda şahurga kamacığını patlatanları bizlerde biliyoruz

Kerim’in kuyusu derin ip kısa gelirse o kuyudan çıkılamayacağını da anlıyoruz

Fıkra

Bizim Köyde yassı tavuk yoktur

Karadeniz'de bir köyden geçen bir yabancı arabasıyla bir tavuk ezer.

Kaçacaktır ama korkar.

Dönüşte gene aynı köyden geçecektir.

En iyisi sahibini bulup parasını vermek.

Muhtarı bulur durumu anlatır.

Tavuğu verir. Ancak tavuk dümdüz olmuştur.

Muhtar köylüleri tek tek çağırır. Tavuğu gösterir.

Hiç kimse tavuğa sahip çıkmaz.

Muhtar sonucu yabancıya açıklar:

- Bizim köyde yamyassı tavuk yoktur.