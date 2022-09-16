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SON DAKİKAUBP ile CTP anlaştı... SON DAKİKA! Yerel seçim tarihi belli oldu

Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

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Taner Ulutaş'tan Taşlamalar
Taner Ulutaş'tan Taşlamalar

KKTC sinemalarında kapalı gişe oynayan  korku filmi Pandemi ile yaşam sona erdi

Yerine konan  Warner Bros Pictures’ün komedi filmi   City Lickers çok beğenildi

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Dalton Brother’s City Lickers, filminin yönetmenliğini Cmon Ers Atar yapıyor

Filmin esas oğlanı  Jet Ünsal, Dallas dizisinin ‘Ceyar’ını yaptıkları ile kıskandırıyor

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Kafa golleriyle meşhur Cmon Ers, City Licers ile Metin Oktay gibi ortalığı salladı

Metin Oktay kale ağlarını, Cmon Ers, siyasetin bilumum yelkenlerini  parçaladı

 

KKTCde ‘’Bolkepçe’’ çiftliğinin ikinci kayhası Arıksız  ne bulursa satmak istiyor

Diğer kayha Fikro Atamaz koltuğum sallantıda ne olur benim ile uğraşmayın diyor

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Dalton Kardeşler City Lickers  tüm zamanların gişe hasılatını yerle bir etti

Film Silihtar tepe sineması  ile Boşbakan sinemasında hasılatları çok  yükseltti.

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Üst-El giydiği 2  ateşten gömlek onu gara gavurma yaptı vallahi ona acıyorum

Yerel seçimler ateşten  gömleği olan üçüncüsü ona napar  diye  düşünüyorum

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Başbakan başka sefere guzzum diyeceği adayın başına bela olacağını bilmiyormu

7 rengin ustası, bukalemunların ölü helvasını hazırlayacalarını sanmıyormu?

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Koltuğa bakanların, ağızları tatlanıyor ama Bal demekle ağız tadlanmaz bilesiniz.

Bir birinize attığınız bayda ve çalımlardan sonra,  partinin sonunu getireceksiniz.

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Faiz Sucuoğlu  ne günah işledi de Ana siyasette üstünü kalın bir çizgiyle çizdi?

Üstel  manidar bir şekilde teşekkür ederken, hadde lef- right doğru kliniğe deyiverdi

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Dalton Kardeşler Brother’s City Lickers filmi tam gişe tüm sinemalarda oynuyor

SertanTıraş, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağını söylüyor

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Balcının bal tası varsa, oduncununda baltası var diyerek mahkemeye başvurdu

Dağ ne kadar sarp olursa olsun mahkeme yoluyla üstünden aşarım  tehditi savurdu

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Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı beline bağladığı kibir taşı ile uçmaya çalışıyor.

Kamil Kayral ile yaşanan barış sürecinin içine etti sendikalar ile kaos yaşanıyor…

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Ömer başkanımın  ortaya atılan iddialar Hubble teleskobu gibi uzayda yol alıyor

Garibim  emir eri olmanın gereği çok sayıda istihdamda torpil yapmakla suçlanıyor…

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İstihdamlardaki torpili dile getiren Bengihan ile Atan’ı durdurmak kolay değildir…

Zaten yıllardan beridir millette mülakat torpile bakar diye de bir görüş hakimdir

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Kamuda bazı yerler istihdam bumbarı yapılırken bazılarına orta parmak gösteriliyor

Torpilli olan dairelere  ense ve gerdanızı büyütün denilenek lale devri yaşatılıyor

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Ercan’da bilgisayar ve bozuk aletleri geçtik şimdi ambulans ve sağlıkçı yokmuş

Sebepte T&T’nin dikiş tutmayan dibi delik dağarcı doldurun demesi oluyormuş

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Mehmet Harmancı Lekoşa Belediye başkanı adaylık sinaylini hafiften postaladı

 tahahütlü olarak gönderdiği başvurunun arkasının geleceğine vurgu yaptı

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Amiral Gemisi meydan muharebesi Mohaç Meydan muharebesinden zorlu olacak

Bu muharebede balı parmağı uzun olan yiyemeyecek, herkes  kısmetini sınayacak

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Sıla İncirli kardeşim başkan olduktan sonra klavuzumuz bilim olacak dedi.

Ayşaba yaptıkları yapacaklarının teminatıdır kırmızı bile durduramaz deyiverdi.

**

CTP seçim böyle olur diyerek UBP’ye nanik yaparken seçimden örnekler sergiledi,

Adam gibi adamın biri giderken, bir başka adamı ikinci adamlığa getiriverdi

**

Hüseyin Amcaoğlu’nun gönlündeki aslanBaşkent Lefkoşa değil Gönyeli’ymiş

Hüseyin’im dikkat et Benli Majino Hattı, tekin değil, kaporta darmadağın olabilirmiş

**

Yeni senaryolar kafaları karıştırdı bazı bakanlar OUT bazıları IN olacak dediler

Sunat Maliyeye geri dönerken, Ali Şan Şan gençtir Enerjiye gitsin deyiverdiler

**

Bu hükümetin bana göre yüz akı bakanlardan birisi Olgun Amcaoğlu’dur derim

Haşmetmaaplar tarafından gizli gizli katli vaciptir denildiğini belirtmek isterim

**

UBP’de alışkanlık oldu kim sivrilirse ve halk tarafından sevilirse kellesi alınır

Sunat’lar, Olgunlar, İzlem’ler, Pilli’ler Yaseminler,  ipte sürekli sallandırılır

**

 

Geçen yazımda İki bakan görevden alınacak yerine iki başka bakan atanacak

Meğer iki değil Taçoy, Amcaoğlu ve Çavuşoğlu ile 3 bakan kabine dışı kalacak

 

**

Hasipoğlu Anayasayı ihlal ettik ama mahkemeye giderek kaosu siz yarattınız  dedi

 Oğuzhan’a vallahi alemsin Oğuzhan, ne içtinse ondan bende isterim deyiverdim

**

Anayasa’nın ellenmedik yeri kalmadı iskemlesini aldı mahallede müşteri bekliyor

Vicdan abla kalp krizi geçirdi, Adil amca ise sinirden yoğun bakımda,gün sayıyor

 

**

Selma Eylem hocanım KKTC de eğitimde muhafazakarlaştırma çalışması yapılıyor

İlahiyat kolejiyle, kuran kurslarıyla, vakıf, dernek, tarikatlarla gidilecek yol belirleniyor

**

Uyumayın şov yerine başınızı kaldırıp dayatılan toplum modeline karşı durun dedi

Nazar edip şeytanlık yapanların vesvesesi varsa bizlerin de besmelesi var deyiverdi

**

 

Plümer Osman dostumun karikatürleri cuk diye yerine oturup hedefi buluyor

Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna mealinde ‘’BUM’ oluyor

**

 

Fıkra

Kasapları neden öldürmüyorlar?

Öğretmen sınıfta ders anlatıyordu.

Bir ara arka sırada oturan öğrencilerden birini işaret ederek:

-Söyle bakalım oğlum, köylüler kurtları niçin öldürürler?

-Kuzuları öldürdükleri için, efendim.

Ön sıralarda oturan Ayla, hemen atıldı:

-Öyleyse kasapları niçin öldürmüyorlar?

 

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