Taner Ulutaş'tan yeni yıl mesajınız var!

Mustafa Akıncı,çözüm anahtarı

Tufan Erhürman vatandaş için gıynıksız Zam kazıkları

Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcılığı

Kudret Özersay, Dünü unutmaması için hatırlatma kılavuz

Serdar Denktaş, Zam kazıkları için tonlarca zeytin yağı

Cemal Özyiğit, okulsuz Maarif

Zeki Çeler, iş kazalarını önleme alarmı

Ersin Tatar, KKTC Başbakanlığı

Aysu Basri Akter, uzun soluklu müdürlük

Tolga Atakan, Çukursuz yol

Filiz Besim Sigara içilmeyen Meyhane

Özdil Nami, Cesur kararlar için cesaret

Erkut Şahali Trump’ı davet için 400 metrelik tünel

Ayşegül Baybars, Sinirleri için sakinleştirici hap

Fikri Ataoğlu kumarhaneler için bol para

Gülşen Sanver Manavoğlu, Kırbaç ve cilalı beyzbol sopası

Mehmet Ali Yükselen Üniversiteler Bakanlığı

Süleyman Manavoğlu 850 polis

Hüseyin Yeşildağlı Polis Genel Md.

Barbaros Savaşçı, yüksek emeklilik ikramiyesi

Ömer Tazoğlu Polis 2. Yardımcılığı

Eybil Efendi Polis 1. Yardımcılığı

Yılmaz Hacıoğulları, Polis başarı ödülü

Damla Demir doğru söz madalyası

Mehmet Çakıcı %5’lik oy

Mehmet Davulcu, parti başkanlığı

Ayşemden Akın, bir erkek çocuk

Fazilet Özdenefe, Nişan yüzüğü

Hasan Taçoy, Ulaştırma Bakanlığı

Faiz Sucuoğlu, Sandıktan birinci çıkacağı 20 kurultay

Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Erdoğan Sorakın, Adam gibi adam plaketi

Mustafa Serçelik, Vergi Dairesi Müdürlüğü

Sıdıka Elbasan, 5 Adana’ya gidiş geliş bileti

Erkut Yılmabaşar, Gazetecilik Başarı plaketi

Suphi Coşkun, CTP Milletvekilliği

Mahmut Özçınar, belediyecilik üstün başarı ödülü

İzzet İzcan, sağlık

Tözün Tunalı, birliktelik kuracağı yeni partiler

Havva Elkovan, Belediye Başkanlığı

Atfiye Soybir, Yardım Meleği plaketi

Mehmet Çağlar, kaybettiği Milletvekilliği

Savaş Bozat, LTB Şübe Müdürlüğü

Ümit Bahşi, TV programı

Ayhan Salih Korel, Barış Elçiliği ünvanı

Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi

Ali Karavezirler, Daha çok zaman

Ahmet Latif, Mesarya bileşik belediyeler başkanlığı

Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi belediyesi için bol para

Nidai Güngördü, Saçını yolarken ağrı kesici hap

Mehmet Eziç, Özel Girişim Plaketi

Ali Başman K.Kaymaklı’nın şampiyonluk

Aziz Kaya, Aplıç’ın yanısıra bir kapı daha

Salih Hafız UBP Milletvekilliği

Mustafa Aktuğ, inşaat yapılmayan dereler

Derviş Dağman, Gümrük Müdürlüğü

Metin Atan, Daha çok üye

Güven Bengihan,Bol üye

Ahmet Serdaroğlu Dome Otel

Lale Bicim, Sendika Başkan Yardımcılığı

Ahmet Çaluda, UBP hükümetinde bakanlık

Aytaç Çaluda,mahkeme beraat kararı

Kerem Can, Bol müşteri

İsmail Arter, iftiralardan koruyacak muska

Kasım Uluçaylı, Çok turist

Ahmet Benli, Ana Caddenin kurdelesini kesmek için makas

İzzet Türkmen, belediye koalisyonlar birliği başkanlığı

Şener Elcil. Eğitim Bakanlığı

Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü

Arslan Bıçaklı, Cesur Yürek madalyası

Mustafa Yalınkaya, BES’e bol üye

Hasan Sadıkoğlu, İddiaları duymaması için kulak tıkacı

CAS Çalışanları Sabır Taşı

Cenk Seren UBP Milletvekilliği

Selma Eylem Sesini duyurması için Megafon

Sadık Gardiyanoğlu, Belediye Başkanlığı

Önder Sennaroğlu, kurulacak UBP hükümetinde bakanlık

Ahmet Sennaroğlu, 100 koyun, 200 keçi 70 inek

Sıla Usar İncirli kısılan ses telleri için ilaç

Jale Refik Rogers, Kırık notlar ile dolu karne

Koral Çağman, siyaset hastanesinde başarılı ameliyat sonrasında ölmeyen hasta

Hasan Büyükoğlu, Halk için yolsuzlukları konuşma klavuzu

Oğuzhan Hasipoğlu küfür kitabı

Doğuş Derya, saldırılara karşı zırh

Asım Akansoy, CTP Başkanlığı

Fikri Toros Ekonomi Bakanlığı

Salahi Şahinler, Lefke’yi hatırlatacak hafıza bandı

Armağan Candan. Hareketlenmesi için enerji içeceği

Biray Hamzaoğulları, Karpaz Bölge Bakanlığı

Mesut Genç, Öcü görmeyip konuşacağı kürsü

Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı

Hasan Topal Mecliste yürümesi için baston

Erek Çağatay, Girne’yi hatırlaması için dürtme makinesi

Bertan Zaroğlu fırlatması için Vazo

Resmiye Canaltay KTHY yanındaki arazi

Kutlu Evren, Acapulco’da özel odada yemek

Ünal Üstel, hafıza tazeleyen yıllanmış şarap

İzlem Gürçağ Altuğra saldırıları önleyecek muska

Özdemir Berova yolda kalmayan araba

Ali Pilli, pil şarj makinesi

Menteş Gündüz etek yerine pantolon

Hüseyin Özgürgün teselli ikramiyesi

Olgun Amcaoğlu, UBP hükümetinde Maliye Bakanlığı

Zorlu Töre 3 hilalli bayrak

Sunat Atun 2’nci kez haç ziyareti için bilet

Dursun Oğuz, Adam gibi adam belgesi

Ersan Saner, Taşyapı’nın sözcülüğü

Erhan Arıklı,8 Milletvekili

Levent Yüksel, eleştirmen Profesörlüğü

Cengiz Linestone İnsan sevgisi madalyası

Orhun Karagözlü Sosyal Medya krallık tacı

Çiğdem Bumin, Sosyal Medya Kraliçelik tacı

Erkut Öznergiz CAS çalışanları ile birlikte iş

Ahmet Varış Sağlık Bakanlığı

Başak Ekenoğlu,küfürbazların ağzı için İsot

BehiçOztürk, Tadil edilmiş yeni yasalar

Hasan Öztaş, budaması için bol zeytin ağacı

Buran Atakan, Yeni kurulacak hava yolunda müdürlük

Ayhan Arıklı Tarım Bakanlığı

Aydın Akkurt, Kurt amplemi

Ziya Emir Londra’dan sonra Amsterdam Gazetesi

Ferda Ekinci, Haber Sunum ödülü

Ömer Meraklı Meraklı Çevre Bakanlığı

Sezgin Ahmet, KKTC Londra temsilciliği

Olgun Ayalı, Arkadan bıçaklayanlar için zırh

Atınç Yağızsoy, Polis emeklileri Basın sözcülüğü

Yalçın Koçyiğit, Girne İlçe Başkanlığı

Ayşe Öztabay, Adalet Bakanlığı

Turgay Hilmi, KKTC Onur Madalyası

Barış Mamalı, Milletvekilliği

Bülent Dizdarlı, yüksek emeklilik ikramiyesi

Abdullah Abdülaziz Astroloji Ordinaryüs Prof’luğu

Lica Şemmedi Bir yıllık Romanya bileti

Hasan Bahçe, Dome Otel’de şeflik

Erdinç Şoföroğlu, Tur operatörü plaketi

Oshan Sabırlı, Koop. Reklam Müdürlüğü

Hasan Ulas Altıok Votkayı birlikte içecek bir yoldaş

Mehmet Salih Taş ocaklarını imha için dinamit

Kemal Kâfidir, Restoran krallık belgesi

Semra D Hamilton, Dürüstlük plaketi

Enver Kuyucuoğlu balığı kaçırmayacak olta

Esen Fırıncıoğluları Alptürk bol kazanç

Ertan Namıkkemaloğlu, Kıb-Tek, şübe amirliği

Munir Korman, dürüstlük plaketi

Volkan Vaiz, siyasileri yola getirmesi için topuz

Mehmet Harmancı, başarı plaketi

Erdoğan Bekiroğlu, bol ihale

Emin Özkalp Çanakkale Ortaokulu salonu inşaatı para

Osman Balıkçıoğlu, hırsızları kovan alarm sistemi

Levent Özadam, haber dalında özel ödül

Kartal Harman, enerji frenleyen hap

Tügen Çelik, en kaliteli restorantlarda bol yemek

Onur Çelik, Teknik usta brövesi

Sibel Tatar, Kanal T’ye Bol Sponsor

Osman Dinler, Spor programı sunucu plaketi

Ahmet Tolgay, Sanat ve Kültür üstadı brövesi

Cenk Conkbayır Devlet Hastanesi Başhekimliği

Okyay Sadıkoğlu Altın kaplamalı Kuranı Kerim

Hakkı Celal Önen İçişleri Bakanlığı

Mert Özdeş Haber Müdürlüğü

Alihan Pehlivan Tavla kitabı

Cemil Karzaoglu, Müdürlük

Eralp Serifoglu Altın kalem

Umut Bahadır Belediye başkanlığı

Hatice Özler Şahin Türki Cumhuriyetleri Temsilciliği

Hasan Hüda Ecer, Süper evlat yetiştirmesi için okul

Leyla Bulutbeyaz, insan sevgisi ile derlenmiş buket

Haluk Giray, Lefke’yi sevenler derneği başkanlığı

Mehmet Güneş yeni bir parti

Ali Riza Altay, bol reyting

Tezel Çemender Altın kaplamalı Türk Bayrağı

Polat Alper, başarı plaketi

Ayşegül Özmen Garabli, sinirlenmeyi önleyici hap

Emirali Tatlıdil Restoran Ustalığı madalyası

Necdet Osam, YÖDAK Başkanlığı

Latif Akça, Denktaş mozolesi için para

İrfan Günsel, Profluk

Suat Günsel, Dünyanın 2’nci zengin adamı ünvanlığı

Serhat Akpınar, Üniversiteler birliği başkanlığı

Asım Vehbi, Başarıları için plaket

Ogün Genç Kaçmaz, Okul Müdürlüğü

Çelen Oben, BRT Spor Müdürlüğü

Mustafa Özsoy, Yılın magazincisi

Salih Boran, yüksek emeklilik ikramiyesi

Erkan Kilim, bol Turizm teşvik ödemeleri

Ayhan Mahseker, Adam gibi adam plaketi

Kemal Gözay, tüm taksicilerin başkanlığı

Kıymet Karabiber Tiyatro başarı plaketi

Yaşar Ersoy sanat Altın madalyası

Arif Alasya, Altın kalem

Ahmet Işcan, TV programı

Ediz Tuncel, Breav Hard madalyası

Erhan Tünay, Değerini bilecek Siyasetçiler

Metin Özer, Yeni kamyon

Erçin Şahmaran bol reyting

Erkan Eğmez Luricina bölgesinden 200 dönüm arazi

Ahmet Kaptan Havaalanı Kontrol Merkezi Müdürlüğü

Cenk Ozdağ Mizah üstatlık plaketi

Ulus Irkad Belediye Başkanlığı

Cenk Diler,yeni bir kanal

Derviş Doğan, rahat dönmesi için dümen

Ali Yeltekin, siyasilerin günahlarını temizleme makinesi

Elif Yarkın, çok sevdiği dostları için bol Türk kahvesi

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Fıkra

Burun tamam sıra kulaklarda

Yaşlı kadın doktor bey der. ‘Gaz sorunum var’

Ancak aslında çokta şikayetçi değilim.

Çünkü çıkardığım gazın ne sesi nede kokusu var.

Mesela geldiğimden beri 20 defa gaz çıkardım ama siz

Farkına bile varmadınız.

Doktor tamam teyzeciğim bu hapları al bir hafta sonratekrar kontrole gel

Senibirkez daha göreyim der.

Bir hafta sonra kadın kontrole gelir. Ancak müthiş sinirlidir.

Doktor bey bana ne hap verdiniz bilmiyorum der. Gaz çıkardığım zaman

Hala daha ses çıkmıyor ama çok kötü kokmaya başladı.

‘Tamam’ der doktor. ‘Burnunuz düzeldi şimdi sıra

Kulaklara geldi.’

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Günün Sözü

Hayatta herşey olabilirsin,

Fakat mühim olan

Hayatın içinde

‘İnsan’

Olabilmektir.

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