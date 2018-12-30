Taner Ulutaş'tan yeni yıl mesajınız var!

Mustafa Akıncı,çözüm anahtarı
Tufan Erhürman vatandaş için gıynıksız Zam kazıkları
Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcılığı
Kudret Özersay, Dünü unutmaması için hatırlatma kılavuz
Serdar Denktaş, Zam kazıkları için tonlarca zeytin yağı
Cemal Özyiğit, okulsuz Maarif
Zeki Çeler, iş kazalarını önleme alarmı
Ersin Tatar, KKTC Başbakanlığı
Aysu Basri Akter, uzun soluklu müdürlük
Tolga Atakan, Çukursuz yol
Filiz Besim Sigara içilmeyen Meyhane
Özdil Nami, Cesur kararlar için cesaret
Erkut Şahali Trump’ı davet için 400 metrelik tünel
Ayşegül Baybars, Sinirleri için sakinleştirici hap
Fikri Ataoğlu kumarhaneler için bol para
Gülşen Sanver Manavoğlu, Kırbaç ve cilalı beyzbol sopası
Mehmet Ali Yükselen Üniversiteler Bakanlığı
Süleyman Manavoğlu 850 polis
Hüseyin Yeşildağlı Polis Genel Md.
Barbaros Savaşçı, yüksek emeklilik ikramiyesi
Ömer Tazoğlu Polis 2. Yardımcılığı
Eybil Efendi Polis 1. Yardımcılığı
Yılmaz Hacıoğulları, Polis başarı ödülü
Damla Demir doğru söz madalyası
Mehmet Çakıcı %5’lik oy
Mehmet Davulcu, parti başkanlığı
Ayşemden Akın, bir erkek çocuk
Fazilet Özdenefe, Nişan yüzüğü
Hasan Taçoy, Ulaştırma Bakanlığı
Faiz Sucuoğlu, Sandıktan birinci çıkacağı 20 kurultay
Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığı adaylığı
Erdoğan Sorakın, Adam gibi adam plaketi
Mustafa Serçelik, Vergi Dairesi Müdürlüğü
Sıdıka Elbasan, 5 Adana’ya gidiş geliş bileti
Erkut Yılmabaşar, Gazetecilik Başarı plaketi
Suphi Coşkun, CTP Milletvekilliği
Mahmut Özçınar, belediyecilik üstün başarı ödülü
İzzet İzcan, sağlık
Tözün Tunalı, birliktelik kuracağı yeni partiler
Havva Elkovan, Belediye Başkanlığı
Atfiye Soybir, Yardım Meleği plaketi
Mehmet Çağlar, kaybettiği Milletvekilliği
Savaş Bozat, LTB Şübe Müdürlüğü
Ümit Bahşi, TV programı
Ayhan Salih Korel, Barış Elçiliği ünvanı
Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi
Ali Karavezirler, Daha çok zaman
Ahmet Latif, Mesarya bileşik belediyeler başkanlığı
Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi belediyesi için bol para
Nidai Güngördü, Saçını yolarken ağrı kesici hap
Mehmet Eziç, Özel Girişim Plaketi
Ali Başman K.Kaymaklı’nın şampiyonluk
Aziz Kaya, Aplıç’ın yanısıra bir kapı daha
Salih Hafız UBP Milletvekilliği
Mustafa Aktuğ, inşaat yapılmayan dereler
Derviş Dağman, Gümrük Müdürlüğü
Metin Atan, Daha çok üye
Güven Bengihan,Bol üye
Ahmet Serdaroğlu Dome Otel
Lale Bicim, Sendika Başkan Yardımcılığı
Ahmet Çaluda, UBP hükümetinde bakanlık
Aytaç Çaluda,mahkeme beraat kararı
Kerem Can, Bol müşteri
İsmail Arter, iftiralardan koruyacak muska
Kasım Uluçaylı, Çok turist
Ahmet Benli, Ana Caddenin kurdelesini kesmek için makas
İzzet Türkmen, belediye koalisyonlar birliği başkanlığı
Şener Elcil. Eğitim Bakanlığı
Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü
Arslan Bıçaklı, Cesur Yürek madalyası
Mustafa Yalınkaya, BES’e bol üye
Hasan Sadıkoğlu, İddiaları duymaması için kulak tıkacı
CAS Çalışanları Sabır Taşı
Cenk Seren UBP Milletvekilliği
Selma Eylem Sesini duyurması için Megafon
Sadık Gardiyanoğlu, Belediye Başkanlığı
Önder Sennaroğlu, kurulacak UBP hükümetinde bakanlık
Ahmet Sennaroğlu, 100 koyun, 200 keçi 70 inek
Sıla Usar İncirli kısılan ses telleri için ilaç
Jale Refik Rogers, Kırık notlar ile dolu karne
Koral Çağman, siyaset hastanesinde başarılı ameliyat sonrasında ölmeyen hasta
Hasan Büyükoğlu, Halk için yolsuzlukları konuşma klavuzu
Oğuzhan Hasipoğlu küfür kitabı
Doğuş Derya, saldırılara karşı zırh
Asım Akansoy, CTP Başkanlığı
Fikri Toros Ekonomi Bakanlığı
Salahi Şahinler, Lefke’yi hatırlatacak hafıza bandı
Armağan Candan. Hareketlenmesi için enerji içeceği
Biray Hamzaoğulları, Karpaz Bölge Bakanlığı
Mesut Genç, Öcü görmeyip konuşacağı kürsü
Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı
Hasan Topal Mecliste yürümesi için baston
Erek Çağatay, Girne’yi hatırlaması için dürtme makinesi
Bertan Zaroğlu fırlatması için Vazo
Resmiye Canaltay KTHY yanındaki arazi
Kutlu Evren, Acapulco’da özel odada yemek
Ünal Üstel, hafıza tazeleyen yıllanmış şarap
İzlem Gürçağ Altuğra saldırıları önleyecek muska
Özdemir Berova yolda kalmayan araba
Ali Pilli, pil şarj makinesi
Menteş Gündüz etek yerine pantolon
Hüseyin Özgürgün teselli ikramiyesi
Olgun Amcaoğlu, UBP hükümetinde Maliye Bakanlığı
Zorlu Töre 3 hilalli bayrak
Sunat Atun 2’nci kez haç ziyareti için bilet
Dursun Oğuz, Adam gibi adam belgesi
Ersan Saner, Taşyapı’nın sözcülüğü
Erhan Arıklı,8 Milletvekili
Levent Yüksel, eleştirmen Profesörlüğü
Cengiz Linestone İnsan sevgisi madalyası
Orhun Karagözlü Sosyal Medya krallık tacı
Çiğdem Bumin, Sosyal Medya Kraliçelik tacı
Erkut Öznergiz CAS çalışanları ile birlikte iş
Ahmet Varış Sağlık Bakanlığı
Başak Ekenoğlu,küfürbazların ağzı için İsot
BehiçOztürk, Tadil edilmiş yeni yasalar
Hasan Öztaş, budaması için bol zeytin ağacı
Buran Atakan, Yeni kurulacak hava yolunda müdürlük
Ayhan Arıklı Tarım Bakanlığı
Aydın Akkurt, Kurt amplemi
Ziya Emir Londra’dan sonra Amsterdam Gazetesi
Ferda Ekinci, Haber Sunum ödülü
Ömer Meraklı Meraklı Çevre Bakanlığı
Sezgin Ahmet, KKTC Londra temsilciliği
Olgun Ayalı, Arkadan bıçaklayanlar için zırh
Atınç Yağızsoy, Polis emeklileri Basın sözcülüğü
Yalçın Koçyiğit, Girne İlçe Başkanlığı
Ayşe Öztabay, Adalet Bakanlığı
Turgay Hilmi, KKTC Onur Madalyası
Barış Mamalı, Milletvekilliği
Bülent Dizdarlı, yüksek emeklilik ikramiyesi
Abdullah Abdülaziz Astroloji Ordinaryüs Prof’luğu
Lica Şemmedi Bir yıllık Romanya bileti
Hasan Bahçe, Dome Otel’de şeflik
Erdinç Şoföroğlu, Tur operatörü plaketi
Oshan Sabırlı, Koop. Reklam Müdürlüğü
Hasan Ulas Altıok Votkayı birlikte içecek bir yoldaş
Mehmet Salih Taş ocaklarını imha için dinamit
Kemal Kâfidir, Restoran krallık belgesi
Semra D Hamilton, Dürüstlük plaketi
Enver Kuyucuoğlu balığı kaçırmayacak olta
Esen Fırıncıoğluları Alptürk bol kazanç
Ertan Namıkkemaloğlu, Kıb-Tek, şübe amirliği
Munir Korman, dürüstlük plaketi
Volkan Vaiz, siyasileri yola getirmesi için topuz
Mehmet Harmancı, başarı plaketi
Erdoğan Bekiroğlu, bol ihale
Emin Özkalp Çanakkale Ortaokulu salonu inşaatı para
Osman Balıkçıoğlu, hırsızları kovan alarm sistemi
Levent Özadam, haber dalında özel ödül
Kartal Harman, enerji frenleyen hap
Tügen Çelik, en kaliteli restorantlarda bol yemek
Onur Çelik, Teknik usta brövesi
Sibel Tatar, Kanal T’ye Bol Sponsor
Osman Dinler, Spor programı sunucu plaketi
Ahmet Tolgay, Sanat ve Kültür üstadı brövesi
Cenk Conkbayır Devlet Hastanesi Başhekimliği
Okyay Sadıkoğlu Altın kaplamalı Kuranı Kerim
Hakkı Celal Önen İçişleri Bakanlığı
Mert Özdeş Haber Müdürlüğü
Alihan Pehlivan Tavla kitabı
Cemil Karzaoglu, Müdürlük
Eralp Serifoglu Altın kalem
Umut Bahadır Belediye başkanlığı
Hatice Özler Şahin Türki Cumhuriyetleri Temsilciliği
Hasan Hüda Ecer, Süper evlat yetiştirmesi için okul
Leyla Bulutbeyaz, insan sevgisi ile derlenmiş buket
Haluk Giray, Lefke’yi sevenler derneği başkanlığı
Mehmet Güneş yeni bir parti
Ali Riza Altay, bol reyting
Tezel Çemender Altın kaplamalı Türk Bayrağı
Polat Alper, başarı plaketi
Ayşegül Özmen Garabli, sinirlenmeyi önleyici hap
Emirali Tatlıdil Restoran Ustalığı madalyası
Necdet Osam, YÖDAK Başkanlığı
Latif Akça, Denktaş mozolesi için para
İrfan Günsel, Profluk
Suat Günsel, Dünyanın 2’nci zengin adamı ünvanlığı
Serhat Akpınar, Üniversiteler birliği başkanlığı
Asım Vehbi, Başarıları için plaket
Ogün Genç Kaçmaz, Okul Müdürlüğü
Çelen Oben, BRT Spor Müdürlüğü
Mustafa Özsoy, Yılın magazincisi
Salih Boran, yüksek emeklilik ikramiyesi
Erkan Kilim, bol Turizm teşvik ödemeleri
Ayhan Mahseker, Adam gibi adam plaketi
Kemal Gözay, tüm taksicilerin başkanlığı
Kıymet Karabiber Tiyatro başarı plaketi
Yaşar Ersoy sanat Altın madalyası
Arif Alasya, Altın kalem
Ahmet Işcan, TV programı
Ediz Tuncel, Breav Hard madalyası
Erhan Tünay, Değerini bilecek Siyasetçiler
Metin Özer, Yeni kamyon
Erçin Şahmaran bol reyting
Erkan Eğmez Luricina bölgesinden 200 dönüm arazi
Ahmet Kaptan Havaalanı Kontrol Merkezi Müdürlüğü
Cenk Ozdağ Mizah üstatlık plaketi
Ulus Irkad Belediye Başkanlığı
Cenk Diler,yeni bir kanal
Derviş Doğan, rahat dönmesi için dümen
Ali Yeltekin, siyasilerin günahlarını temizleme makinesi
Elif Yarkın, çok sevdiği dostları için bol Türk kahvesi
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Fıkra
Burun tamam sıra kulaklarda
Yaşlı kadın doktor bey der. ‘Gaz sorunum var’
Ancak aslında çokta şikayetçi değilim.
Çünkü çıkardığım gazın ne sesi nede kokusu var.
Mesela geldiğimden beri 20 defa gaz çıkardım ama siz
Farkına bile varmadınız.
Doktor tamam teyzeciğim bu hapları al bir hafta sonratekrar kontrole gel
Senibirkez daha göreyim der.
Bir hafta sonra kadın kontrole gelir. Ancak müthiş sinirlidir.
Doktor bey bana ne hap verdiniz bilmiyorum der. Gaz çıkardığım zaman
Hala daha ses çıkmıyor ama çok kötü kokmaya başladı.
‘Tamam’ der doktor. ‘Burnunuz düzeldi şimdi sıra
Kulaklara geldi.’
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Günün Sözü
Hayatta herşey olabilirsin,
Fakat mühim olan
Hayatın içinde
‘İnsan’
Olabilmektir.
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Günün fotosu
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