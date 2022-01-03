Taner Ulutaş'tan yılbaşı mesajınız var!

Sahibine Yılbaşı Mesajları (2)

Cengiz Erçağ Bankalardan sorumlu Müsteşarlık

Cemal Tunceri, Uluslararası en iyi Karikatürist plaketi

Gürcan Erdoğan 4 adet gaz ile çalışan santral

Fevzi Hansel gözyaşları için mendil

Efdal Soykurt Posta Dairesi Müdürlüğü

Ahmet Soykurt Tıp Özel Ödülü

Cenk Conkbayır Devlet Hastanesi Başhekimliği

Emin Özkalp okuluna yeni spor sahası

Kasım Uluçaylı çevre özel ödülü

Özcan Boztuna Sezerel Mağusa Belediyesinde Müdürlük

Erdinç Sezerel büyük bir balıkçı teknesi

Fırat Uzun Şübe Amirliği

Mehmet Seyis, çüş deyince çöken beygirlere kırbaç

Ünver Bedevi, Başbakanlık Hukuk danışmanlığı

Songül Adalıer son model donanımlı bir karavan

Okyay Sadıkoğlu Belediye Başkanlığı

Hasan Esendağlı, Adalet Bakanlığı

Ahmet Varol Başsavcı koltuğu

Metin Marasali Halk Meclisi sözcülüğü

Gürkan Kara, Tavla şampiyonu kupası

Yalçın Koçyiğit Tavla 2’ncilik ödülü

Cemil Sarıçizmeli, Sarı yerine kırmızı çizme

Halil Falyalı kol kola gireceği bir hükümet

Osman Işısal, Değirmenlik belediye başkanlığı

Fuat Namsoy, üzülme değmez bu hayat CD’si

Ömer Tazeoğlu, mutlu emeklilik günleri

Pervin Gürler, KKTC’de İz bırakanlar plaketi

Emine Dizdarlı Onur ve dik duruş plaketi

Bülent Dizdarlı Sağlık özel ödülü

Yasemin Çobanoğlu Meclisin güzel tütmesi için Yasemin fideleri

Ahmet Kaşif, yıkılmadım ayaktayım şarkısı

Ümit Bahşi kangal köpek yavrusu

Halil Hızal hasta meclisi iyileştirmesi için oy

Sibel Siber, Unutuldum, unutmayın şarkısının CD’si

Levent Özadam, habercilik ödülü

Behçet Öznacar, Meclis sözcülüğü

Çelen Oben BRT Spor Müdürlüğü

Şifa Çolakoğlu Kaymakamlıktan sonra İçişleri bakanlığı

Savaş Tilki Hakemliğin yüz akı sertifikası

Hasan Sertoğlu, başarı plaketi

Eyyüp Zafer Gökbilen, Teakwondo dünya şampiyonluğu madalyası

Ahmet-Necati Özsoy, bol reklam

Hatice Özler Şahin 3 hilalli bayrak

Kadri Fellahoğlu, dost kazıkları için zırh

Yılmaz Öztürk bahçesine ekmesi için bol fidan

Salahi Şahiner, Milletvekili Mazbatası

Aktan Erdoğa Eğitim Bakanlığından sonra Meclis Müdürlüğü

Olgun Üstün spor özel ödülü ı

Serhat Akpınar Girne hastanesi

Türel Özer Öksüzoğlu hayat pahalılığı rakamları kadar oy

Hasan Yılmaz Işık AB Parlamento binasını yıkacak top

Ali Kaşan cesur kalem belgesi

Sıdıka Elbasan Adana gidiş dönüş bileti

Ziya Öztürkler değiştirmesi için 5’nci parti

İbrahim Özgöçmen hemşire hakları

Ödül Muhtaroğlu Maliye Bakanlığı

Ongun Talat adam gibi adam apoleti

Ali Oksu barış güvercin amplemli plaket

Asım Altıok Eylem koordinatörlüğü

Hüseyin Çavuş omuza koyması için 3’ncü bir yıldız

Ozer Raif KKTC, ABD Pennsylvania temsilciliği

İzzet İzcan, Güle güle sana yolun açık olsun CD’si

Mehmet Bicen Patates fideleri

Metin Ziya Güngör habercilik özel ödülü

Ahmet Savaşan Panadol

Alişan Şan Meclisin ceylan derili koltuğu

Filiz Besim sağlık özel plaketi

Umut Ersoy, Bağımsızlık Yolu vergi dairesi sorumluluğu

Nurcan Yardımcı Karadenizliler Derneği Başkanlığı

Ürün Solyalı bağ ve tarla için çapa ve sapan

Savaş Atakan UBP Milletvekilliği

Özlem Sefer özlemini duyduğu şey için mazbata

Şirin Telli, TDP Milletvekilliği mazbatası

Bora Akkuş, Anasının ak sütü gibi ak oylar

Seran Aysal çevre bakanlığı

Cenk Paşa Ledra Sohbetleri yerine Meclis sohbetleri

Nuri Sılay United Cyprus Milletvekilliği

Kamil Gilanlıoğulları Güzelyurt Milletvekili

İKİ AİLE

İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.

Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..

Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok

İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.

Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara

seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.

Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,

patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.

Ee, peki sizinki ne alemde?

Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum