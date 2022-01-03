Taner Ulutaş'tan yılbaşı mesajınız var!

Sahibine Yılbaşı Mesajları (2)
Cengiz Erçağ Bankalardan sorumlu Müsteşarlık
Cemal Tunceri, Uluslararası en iyi Karikatürist plaketi
Gürcan Erdoğan 4 adet gaz ile çalışan santral
Fevzi Hansel gözyaşları için mendil
Efdal Soykurt Posta Dairesi Müdürlüğü
Ahmet Soykurt Tıp Özel Ödülü
Cenk Conkbayır Devlet Hastanesi Başhekimliği
Emin Özkalp okuluna yeni spor sahası
Kasım Uluçaylı çevre özel ödülü
Özcan Boztuna Sezerel Mağusa Belediyesinde Müdürlük
Erdinç Sezerel büyük bir balıkçı teknesi
Fırat Uzun Şübe Amirliği
Mehmet Seyis, çüş deyince çöken beygirlere kırbaç
Ünver Bedevi, Başbakanlık Hukuk danışmanlığı
Songül Adalıer son model donanımlı bir karavan
Okyay Sadıkoğlu Belediye Başkanlığı
Hasan Esendağlı, Adalet Bakanlığı
Ahmet Varol Başsavcı koltuğu
Metin Marasali Halk Meclisi sözcülüğü
Gürkan Kara, Tavla şampiyonu kupası
Yalçın Koçyiğit Tavla 2’ncilik ödülü
Cemil Sarıçizmeli, Sarı yerine kırmızı çizme
Halil Falyalı kol kola gireceği bir hükümet
Osman Işısal, Değirmenlik belediye başkanlığı
Fuat Namsoy, üzülme değmez bu hayat CD’si
Ömer Tazeoğlu, mutlu emeklilik günleri
Pervin Gürler, KKTC’de İz bırakanlar plaketi
Emine Dizdarlı Onur ve dik duruş plaketi
Bülent Dizdarlı Sağlık özel ödülü
Yasemin Çobanoğlu Meclisin güzel tütmesi için Yasemin fideleri
Ahmet Kaşif, yıkılmadım ayaktayım şarkısı
Ümit Bahşi kangal köpek yavrusu
Halil Hızal hasta meclisi iyileştirmesi için oy
Sibel Siber, Unutuldum, unutmayın şarkısının CD’si
Levent Özadam, habercilik ödülü
Behçet Öznacar, Meclis sözcülüğü
Çelen Oben BRT Spor Müdürlüğü
Şifa Çolakoğlu Kaymakamlıktan sonra İçişleri bakanlığı
Savaş Tilki Hakemliğin yüz akı sertifikası
Hasan Sertoğlu, başarı plaketi
Eyyüp Zafer Gökbilen, Teakwondo dünya şampiyonluğu madalyası
Ahmet-Necati Özsoy, bol reklam
Hatice Özler Şahin 3 hilalli bayrak
Kadri Fellahoğlu, dost kazıkları için zırh
Yılmaz Öztürk bahçesine ekmesi için bol fidan
Salahi Şahiner, Milletvekili Mazbatası
Aktan Erdoğa Eğitim Bakanlığından sonra Meclis Müdürlüğü
Olgun Üstün spor özel ödülü ı
Serhat Akpınar Girne hastanesi
Türel Özer Öksüzoğlu hayat pahalılığı rakamları kadar oy
Hasan Yılmaz Işık AB Parlamento binasını yıkacak top
Ali Kaşan cesur kalem belgesi
Sıdıka Elbasan Adana gidiş dönüş bileti
Ziya Öztürkler değiştirmesi için 5’nci parti
İbrahim Özgöçmen hemşire hakları
Ödül Muhtaroğlu Maliye Bakanlığı
Ongun Talat adam gibi adam apoleti
Ali Oksu barış güvercin amplemli plaket
Asım Altıok Eylem koordinatörlüğü
Hüseyin Çavuş omuza koyması için 3’ncü bir yıldız
Ozer Raif KKTC, ABD Pennsylvania temsilciliği
İzzet İzcan, Güle güle sana yolun açık olsun CD’si
Mehmet Bicen Patates fideleri
Metin Ziya Güngör habercilik özel ödülü
Ahmet Savaşan Panadol
Alişan Şan Meclisin ceylan derili koltuğu
Filiz Besim sağlık özel plaketi
Umut Ersoy, Bağımsızlık Yolu vergi dairesi sorumluluğu
Nurcan Yardımcı Karadenizliler Derneği Başkanlığı
Ürün Solyalı bağ ve tarla için çapa ve sapan
Savaş Atakan UBP Milletvekilliği
Özlem Sefer özlemini duyduğu şey için mazbata
Şirin Telli, TDP Milletvekilliği mazbatası
Bora Akkuş, Anasının ak sütü gibi ak oylar
Seran Aysal çevre bakanlığı
Cenk Paşa Ledra Sohbetleri yerine Meclis sohbetleri
Nuri Sılay United Cyprus Milletvekilliği
Kamil Gilanlıoğulları Güzelyurt Milletvekili
İKİ AİLE
İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.
Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..
Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok
İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.
Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara
seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.
Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,
patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.
Ee, peki sizinki ne alemde?
Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum
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