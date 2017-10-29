Tanini Trio Bellapais’ta konser verecek

Verilen bilgiye göre, kanunda Tahir Aydoğdu’nun, neyde Bilgin Canaz’ın, piyanoda Burçin Büke’nin olduğu Tanini Trio, Kıbrıs’ta ilk kez sahne alacak.
Deniz Plaza, Dome Hotel, Kybele, Bellapais Gardens ve konser girişinden temin edilebilecek biletler 40 TL’den satılacak.
15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Turizm Bakanlığı işbirliğinde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens katkılarıyla 4 Kasım’a kadar sürecek. Festival, 4 Ekim’de başlamıştı.
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