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Tanini Trio Bellapais’ta konser verecek

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Tanini Trio Bellapais’ta konser verecek
15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yarın akşam “Tanini Trio” sahne alacak. Bellapais’ teki konser, saat 20.30’ da başlayacak.

Verilen bilgiye göre, kanunda Tahir Aydoğdu’nun, neyde Bilgin Canaz’ın, piyanoda Burçin Büke’nin olduğu Tanini Trio, Kıbrıs’ta ilk kez sahne alacak.

Deniz Plaza, Dome Hotel, Kybele, Bellapais Gardens ve konser girişinden temin edilebilecek biletler 40 TL’den satılacak. 

15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Turizm Bakanlığı işbirliğinde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens katkılarıyla 4 Kasım’a kadar sürecek. Festival, 4 Ekim’de başlamıştı.

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