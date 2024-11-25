Tanınmış İş İnsanı Mustafa Hacıali Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Türk ticari hayatının önde gelen isimlerinden, tanınmış iş insanı Mustafa Hacıali, 90 yaşında hayata veda etti.
1934 yılında Yılmazköy’de doğan Hacıali, iş dünyasında ezber bozan yatırımlarıyla tanınıyordu.
Tavukçuluk sektörüne yaptığı dev yatırımlarla yalnızca ülke içinde değil, uluslararası alanda da başarıya ulaşan Hacıali, farklı sektörlerdeki girişimleriyle de adından söz ettirdi.
Hacıali’nin cenazesinin, yarın (Salı) Yılmazköy Aile Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
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