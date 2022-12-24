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“Tanışkan Projesi” KKTC’de tanıtıldı

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Yunus Emre Enstitüsü, “Tanışkan Projesi”, teknoloji meraklısı çocuklar ve gençlere tanıtıldı.
“Tanışkan Projesi” KKTC’de tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından çocukların yapay zekâ ve NFT gibi çağdaş teknolojileri kullanarak, sanat eserleri üretebilmesi amacıyla hayata geçirilen “Tanışkan Projesi”, 24-25 Aralık tarihlerinde Lefkoşa Grand Pasha Otel’de teknoloji meraklısı çocuklar, gençler ve aileleriyle buluşuyor.

Proje, dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyarak, hem çocuklarla gençleri yeni teknolojiyle tanıştıracak hem de dünya çapında Türkçe dijital içeriklerin üretilmesine yönelik katkı sağlayacak.

Yapay zekâ ve NFT gibi yeni teknolojiler ile yeni hikâyeler oluşturulması için imkân sağlayan Tanışkan Projesi, kadim hikâyelerde yer alan değerlerden hareketle geçmiş ile gelecek arasında kurulabilecek bağlantılar için yeni fırsatlar oluşturuyor. Proje kapsamında yapay zekâ aracılığıyla Yunus Emre’nin insanlığa mal olmuş şiirleri resmedilecek.

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