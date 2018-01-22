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Tanıtma Dairesi personeline LAÜ akademisyenleri eğitim verdi

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Tanıtma Dairesi personeline LAÜ akademisyenleri eğitim verdi
LAÜ öğretim üyelerinden eğitim programına destek...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri KKTC Dış İşleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi Müdürlüğü personeline yönelik eğitim ve atölye çalışması gerçekleştirdi. 
“Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Kampanyası Oluşturma ve Uygulama” eğitim programı ve atölye çalışması Dış İşleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 5 gün süren program çerçevesinde KKTC Dış İşleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi Müdürlüğü personeline, imaj, itibar yönetimi, halkla ilişkiler, internet ve sosyal medya kullanımı, interaktif multimedya ve film üretimi, etkili tanıtım faaliyetleri oluşturma ve halkla ilişkiler projesi hazırlama ve geliştirme temel ilkeleri ana konularını kapsayan eğitimler verildi. Programın son gününde katılımcılarla birlikte bir de atölye çalışması gerçekleştirildi ve katılımcılara ‘katılım sertifikası’ verildi.

Eğitim ve atölye çalışması kapsamındaLAÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Elif Asude Tunca “İmaj ve İtibar Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Esra Aydın Kılıç “Halkla İlişkiler nedir? Ne değildir?”, “Workshop (Atölye Çalışması) Proje Geliştirme”,  Dr. Enis Faslı “Halkla İlişkiler Projesi Hazırlama ve Geliştirme Temel İlkeleri”, “İnternet ve Sosyal Medya”, “Etkili Tanıtım Faaliyetleri”, “Örnek Olay Çalışmaları – Yapılmış Halkla İlişkiler Kampanyaları Üzerine Genel Değerlendirmeler”, Levent Duranlı “İnteraktif Multimedya ve Film Üretimi” konularında sunumlar gerçekleştirdiler.
Eğitim programının sonunda Dış İşleri Bakanlığı MüsteşarıMustafa Lakadamyalıyaptığı konuşmada, KKTC resmi kurumları ile üniversite işbirliği çerçevesinde bu tür programların önemine değinerek, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerine eğitim programı içinteşekkür ederek plaket takdim etti.

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