  • BIST 2.046,03
  • Altın 797.41611
  • Dolar 13.8318
  • Euro 15.6974
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Tanıttıran: İki Devletli Çözüm Modeli Kıbrıslı Türk Sağı Tarafından Elli Yıldır Deneniyor

»
Tanıttıran: İki Devletli Çözüm Modeli Kıbrıslı Türk Sağı Tarafından Elli Yıldır Deneniyor
Tanıttıran: İki Devletli Çözüm Modeli Kıbrıslı Türk Sağı Tarafından Elli Yıldır Deneniyor

Bağımsızlık Yolu İskele milletvekili adayı Hakan Tanıttıran, Kıbrıslı Türk sağının 50 yıldır federasyon görüşülüyor gibi davrandığını ancak federal bir çözümün karşısında durduğunu ve iki devletliliği asli ajandasında tuttuğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BY Onur Kurulu üyesi ve İskele milletvekili adayı Hakan Tanıttıran BRT’de yayınlanan ve seçimlere dahil olan 8 partinin temsilcilerinin Kıbrıs Sorunu ile ilgili görüşlerini paylaştığı Seçim Özel yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Tanıttran konuşmasında, Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıslı Türk halkının dünya nezdinde tanınması ve adanın birleşmesini çözüm açısından kriter aldığını belirterek, bunun da ancak federasyon yoluyla sağlanabileceğini vurguladı.

“FEDERASYON TEK GERÇEKÇİ ÇÖZÜM MODELİ”

Kıbrıslı Türk sağının 50 yıldır federasyon görüşülüyor gibi davranıp, iki devletliliği asli ajandasında tutarak federal bir çözümün karşısında durduğunu öne süren Tanıttıran, iki devletli çözümün, bu elli senede tekrar tekrar denenmiş, sınanmış ve başarısız olmuş olduğunu kaydetti. Kıbrıslı Türkler için ne Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüşün, ne de mevcut durumun devamının bir çözüm olduğunu söyleyen Tanıttıran, federasyonun tek gerçekçi çözüm modeli olduğunu vurguladı.

Tanıttıran, Kıbrıslı Türk halkının tüm kesimlerinin federasyondan çıkarı olduğunu belireterek, özellikle Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkler’in mevcut durumdaki mağduriyetlerine değindi. Seyahat özgürlüğü, kültürel ve sportif faaliyetlerin mevcut durumda kısıtlanmış olduğunu, geçişlerin açılması ile Kıbrıslı Türklerin bir kısmının Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini alması ile seyahat özgürlüğü açısından ilerleme sağladığını fakat, Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkler için bunun geçerli olmadığını anlattı.

Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkler’in defakto bir devletin, defakto vatandaşları olarak İskele ve Karpaz köylerine hapsolmuş durumda olduklarını ifade eden Tanıttıran, Kıbrıs Sorunu’nda federal çözümün en çok da Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkler’in çıkarına olcağını belirtti.

“KIBRIS SORUNUNDA TÜM YÜK EMEKÇİLERİN ÜZERİNDE”

Tanıttıran, Maraş konusunda değerlendirme yaparken, özellikle “sermaye temsilcileri” olarak tanımladığı sağ siyasetin “açtık, açarız, asarız keseriz” gibi ifadelerle savaşçı ve fetihçi bir çerçevede konuştuğunu savundu. Bir savaş durumunda her daim sermayenin refleksinin kaçmak olduğunu söyleyen Tanıttıran, tüm yükün ise emekçilerin sırtına kaldığını ifade etti.

Özellikle sağ siyasetin Maraş ile ilgili yaptığı konuşmalarda para, çıkar ve savaş vurgusunun olduğunu fakat, insan hayatının öneminin olmadığını anlatan Tanıttıran, Maraş’ın temsil ettiği göç acısının görmezden gelindiğini kaydetti. Ayrıca Maraş’ta yaşananların Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki fosil yakıt aramaları ile birlikte emperyal bir ajandanın parçası olduğunu söyleyen Tanıttıran, atılan adımların Kıbrıslı Türk emekçilerin çıkarları üzerinden değil, Kıbrıslı Türk sağının biatı ile Ankara’dan atılmakta olduğunu iddia etti.

Tanıttıran, emekçinin partisi olarak Bağımsızlık Yolu’nun bu yapıyı değiştirmeye ve emeğin Kıbrıs’ını kurmaya aday olduklarını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Platform KTOEÖS’ü Ziyaret Etti11 Ocak 2022 Salı 16:07
  • Akpınar: Eğer Doğru Adımlar Atılmazsa Bir Gelecek Olmayacaktır11 Ocak 2022 Salı 15:56
  • Şansal, Halkın İhtiyaçları İçin Servet Vergisini Savunduklarını Söyledi11 Ocak 2022 Salı 15:46
  • Sucuoğlu Başkanlığındaki UBP Heyeti Girne Bölgesini Ziyaret Etti11 Ocak 2022 Salı 15:37
  • Öztürk: Asgari Ücretli Üzerinden Siyaset Yapmaktan Vazgeçin11 Ocak 2022 Salı 15:27
  • Özyiğit: Külliyeye Değil, Eğitim Ve Sağlığa Yatırım11 Ocak 2022 Salı 15:24
  • Çakıcı: Kıbrıs Türk Halkı TKP'yle Ayağa Kalkıyor11 Ocak 2022 Salı 15:21
  • Erk: Her İlçede Tam Donanımlı Hastane Olmalı10 Ocak 2022 Pazartesi 20:56
  • Ataoğlu: 7 Bin TL Brüt, 6 Bin 90 TL Nette Israrcıyız10 Ocak 2022 Pazartesi 20:08
  • Erhürman: Hayvancıya Destek Verilecek, Altyapı Eksiklikleri Giderilecek10 Ocak 2022 Pazartesi 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti