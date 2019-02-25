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Tanrı Ali Koç'u cezalandırdı

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Koeman: Tanrı Ali Koç'u cezalandırdı
Tanrı Ali Koç'u cezalandırdı

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına Fenerbahçe'de yaşadıkları hakkında yaptığı açıklamalarda Ali Koç'un takıma verdiği otobüsle dönme cezasını hatırlatarak, "Ancak tanrı onu cezalandırdı. Havaalanında çok sis vardı ve bu nedenle biz, kendisinden önce İstanbul'a vardık" dedi.

Fenerbahçe'de Fhilip Cocu'nun gönderilmesi sonrasında takımın başına geçici olarak getirilen Erwin Koeman, Ersun Yanal'ın gelişi sonrasında görevinden alınmıştı. Hollandalı teknik adam Fenerbahçe'nin başına olduğu süreçte yaşadıkları hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

'TÜM TAKIMA 'OTOBÜSLE GELECEKSİNZ' DEDİ'

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akhisarspor yenilgisi sonrasında takıma verdiği otobüs cezası hakkında konuşen Koeman: ''Türkiye, insanların duygularıyla yaşadığı bir ülke. Oradaki maceram son derece güzel ve eğiticiydi. Bu nedenle Türkiye'ye gittiğim için çok mutluyum.

Akhisarspor maçı sonrasında başkan soyunma odasına girdi ve takıma dönere 'Siz otobüsle gideceksiniz, biz kendi uçağımızla'' dedi. Ancak tanrı onu cezalandırdı. Havaalanında çok sis vardı ve bu nedenle biz, kendisinden önce İstanbul'a vardı'' dedi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Cocu'nun alınan başarısız sonuçlardan sonra görevinden ayrılması sonucu Fenerbahçe'nin başına geçen Hollandalı Teknik Direktörü Erwin Koeman'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe'nin başında bu sezın 9 karşılaşmada yer alan Hollandalı Teknik Direktörü Erwin Koeman, Umman Milli Takımı ile her konuda anlaşma sağladı ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Umman'a gitti.

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