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"Tanrı'dan iyi ve yaşayabilir bir çözüm istiyoruz"

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"Tanrı'dan iyi ve yaşayabilir bir çözüm istiyoruz"
II. Hrisostomos açıklamasıyla 2018 başkanlık seçimleri kampanyasına start verdi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, “MegaOne” kanalının bir etkinliğinde yapmış olduğu açıklamayla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile geçtiğimiz gün yaşadığı karşıt açıklamalarına devam ettiğini yazdılar.

Başpiskopos II.Hrisostomos, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un da hazır bulunduğu, Başpiskopos Makarios’un anılması töreninde, yapmış olduğu açıklamada “Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden korkmaması gerektiğini” söylediğini anımsatan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise buna karşılık olarak  “Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm sağlanması fırsatı size verildiği zaman  korkup kaçmak vatan için yapılabilecek en kötü hizmettir” şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.

Gazete, her iki cepheden olan açıklamaların dün de devam ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “MegaOne” kanalının etkinliğinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa değinerek “43 yıldır bizi tutanların gerçek niyetleri, bizim metotlarımızla ortaya çıkacak”  ifadesini kullandı.

Anastasiadis, konunun,  izledikleri taktiklerden, Türkiye’nin gerçekten çözüm isteyip istemeyeceğinin ortaya çıkması olduğunu belirtti.

Başpiskopos II.Hrisostomos ise açıklamasında, “Tanrı’nın iyi ve yaşayabilir bir çözüm vermesi” temennisinde bulundu.

II.Hrisostomos  “Sayın Başkan, siz ve ben, herkes, tüm halk çözüm istiyor. Ancak iyi çözüm istiyoruz. Bu nedenden dolayı halkın çözüme ilgi duyması gerektiğini düşünmekteyim. Bu bizim vatanımız ve bu ülkenin iyiliği için herkesin birleşmesi gerekir”  ifadelerini kullandı.

II.Hrisostomos açıklamasında, 2018 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerine de değinerek “az bir zaman içerisinde-aylar değil ama – günler sonra” seçim kampanyası dönemine girileceğini belirtti ve kendisinin destek verdiği kişinin  kazandığına atıfta bulunarak, kendi görüşünün dikkate alınmasını istedi.

II.Hrisostomos “herkesin çıkabileceği şeklindeki yeteneklerinize güvenmeyin, tek kişi çıkacak” ifadesini de kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bunun üzerine, kendisini güvensiz hissetmediğini, başkanlık seçimlerini umursamadığını, herkesin aklında olan en üst hedefin, birlik içerisinde sağlanmasının mümkün olup olmadığını umursadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis açıklamasında, başkanlık seçimlerini düşünmek yerine ulusal meseleye(Kıbrıs sorununa) odaklanılmasının daha iyi olacağını belirtti.

Anastasiadis, Başpiskopos II.Hrisostomos’a hitaben açıklamasında ise “doğru söylediniz, hepimiz,  ülkenin yeniden birleşmesi, işgal ordularından kurtulmasıyla, ülkenin bağımsızlığını istiyoruz” şeklinde konuşurken, oturanlardan hiçbirinin aksi görüşe sahip olduğunu sanmadığını da ifade etti.

Parti başkanlarıyla, sahip oldukları farklılıklara karşın, duyduğu olumsuzluklara karşı kendi açısından herhangi bir alınganlık hissinin bulunmadığını ifade eden Anastasiadis, bunun aksine, dostane duygularla hissettiğini onların bildiklerini ve teyit ettiklerini, bu yöntem ve Başpiskopos’un tavsiyeleri içerisinde, bu girilen kritik saatleri göğüsleme şeklinin bulunabileceğinden de söz etti.

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