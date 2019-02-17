Tanrı'yla konuşmak için 3 bin 100 metre tırmanıyorlar!
Etiyopya'daki Amhara eyaletinin Lalibela kasabasında Abune Yusuf Dağı’nın tepelerinden birinde 13. yüzyılda kurulan Ashetan Maryam Manastırı Ortodoks Hristiyanların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Büyük zorluklarla ulaşılan manastır, 3 bin 100 metre yükseklikte bulunuyor.Manastırda ibadet etmek isteyenlerse buraya yüzlerce metre yol katederek ulaşabiliyor.
Etiyopya'daki Amhara eyaletinin Lalibela kasabasında Abune Yusuf Dağı’nın tepelerinden birinde 13. yüzyılda kurulan Ashetan Maryam Manastırı Ortodoks Hristiyanların yoğun ilgisiyle karşı karşıya.
17 Şubat 2019 Pazar 17:59
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