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Tansiyon Hastaları Sıcak Havada Nelere Dikkat Etmeli?

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Tansiyon Hastaları Sıcak Havada Nelere Dikkat Etmeli?
Tansiyon Hastaları Sıcak Havada Nelere Dikkat Etmeli?

 Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu günümüzün  en  önemli  sağlık problemlerinden biri  olan ve  sessiz  katil olarak nitelendirilen hipertansiyonun  kontrol altına  alınmazsa beyin kanaması, kalp  krizi ve  böbrek  yetmezliği   gibi ciddi sorunlara neden  olduğunu ifade etti.

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Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,  Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu, yaz  aylarında  hipertansiyon hastalarının  dikkat  etmesi gereken önemli  noktalar olduğunu belirterek güneş  ışınlarının  yeryüzüne en  dik  geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu.  İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu terlemeye  bağlı  olarak gelişen  sıvı  kaybı tansiyon  düşmelerine neden  olabileceği için bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin sporu  akşam  saatlerinde yemekten  2  saat  sonra yapmaya  özen  göstermeleri gerektiğini kaydetti.

 Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu ayrıca sigaranın da vücudun  ihtiyacı  olan anti-oksidan  maddelerin verimini  azaltarak damarların  esneme  kabiliyetini bozduğunu vurgulayarak alkolle  birlikte  sigara kullanmanın tansiyon  yükselmelerine  neden  olabildiğini vurguladı.

“ Tansiyon Hastaları Yaz Döneminde de Düzenli Doktor Kontrollerini Aksatmamalı “

 Sennaroğlu; hipertansiyon hastalarının bu dönemde idrar  söktürücü  etkileri  nedeniyle çay  ve  kahveden mümkün olduğunca kaçınmaları, günlük tüketimi 1-2  fincan çay ve 1  fincan  kahve  ile sınırlandırmaları ve en  az  8  bardak su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Aşırı  sıcaklarda vücutta oluşabilecek yoğun sıvı  kaybının,  kan  basıncını düzenlemek için kullanılan idrar söktürücü ilaçların  da etkisiyle  hipertansiyon  hastalarında ciddi  tansiyon  düşüklüğüne  yol  açabileceğini hatırlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu bunun sonucunda bayılma ve böbrek  fonksiyon bozukluğu gibi önemli problemler gelişebileceğini kaydetti.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu tansiyonu kontrol altında olan ve düzenli ilaç alan hastaların soğuk suyla duş alabileceğini ancak aksi durumda önermediklerinin altını çizdi.

Sennaroğlu, yaz  aylarında buğday  ve  yulaf  ekmeği, meyve, yeşil yapraklı  sebze gibi  sindirimi  kolay  olan  lifli  ve  posalı  gıdalar  tüketilmesi ve hayvansal  protein  yerine bitkisel  proteinlerin  tercih  edilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun süreli  tatil  nedeniyle düzenli doktor  kontrolünüz  aksayabilir. Eğer idrar  söktürücü dahil  birden  fazla  ilaç  kullanıyorsanız veya  tansiyona  bağlı  böbrek  sorununuz ya da başka  kronik bir  hastalığınız  varsa doktorunuzu  her ay  mutlaka  ziyaret  ediniz. “

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