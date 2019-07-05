Tansiyon hastalarının uçak seyahati sırasında nelere dikkat etmeli?

Tansiyon hastalarının tamamına yakınının rahat bir şekilde uçak yolculuğu yapabileceğini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat “Uçması sakıncalı tansiyon hasta sayısı çok azdır. Tansiyon hastaları pilot bile olabilir. Ancak tansiyonu çok yüksek veya tansiyon kontrolü kötü olan hastaların uçması doğru değildir” diyor.

İLAÇLARINIZI VALİZDE DEĞİL, EL ÇANTANIZDA BULUNDURUN

İster günü birlik ister daha uzun bir seyahat olsun tansiyon hastalarının ilaçlarını yanında bulundurması gerekir. Uçakta valizlerin taşındığı bagaj kısmında bir sorun olmazsa ilaçlar bozulmaz ancak valizlerin kaybolması, geç gelmesi sorun olabilir. Bu nedenle ilaçların kabin içinde taşınması daha doğru olur. Tansiyon aletlerinin de yanında, hatta kabin içinde taşınması gerekir. Günümüzde seyahat için tasarlanmış el çantasına sığan koldan ölçen küçük tansiyon alet modelleri vardır. Acil durumlarda uçakta bulunan tansiyon aleti de kullanılabilir. Doktorunuz kullanmanıza izin verdiyse acil durumlarda kullanmak üzere dilaltı ilacınızı da yanınıza alabilirsiniz. Dilaltı ilaçlarının tansiyon ölçmeden kullanılmasının sakıncalarını unutmamak gerekir. Çünkü tansiyon düşüklüğü ve tansiyon yüksekliğinin belirtileri bazen karışabilir. Uçak korkusu da strese neden olarak, hatta panik atak yaparak tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Bu konuda sakinleşmek için gerekirse profesyonel bir destek almak gerekebilir. Uçuş esnasında okumak, bulmaca çözmek, bir şeyle meşgul olmak, uçuştan önce sakinleştirici bir şey almak rahatlatabilir.

BU ÖNERİLERİ UNUTMAYIN

1.İlaç alma zamanını uçuş esnasında da olsa aksatmayın.

2.Tuzlu gıdalardan uzak durun.

3.Uçuş esnasında uyumak yararlı olabilir.

4.Kitap okumak da iyi bir alternatiftir, zaman çabuk geçer.

5.Uzun uçuşlarda arada sırada dolaşmak gerekir.

6.Otururken yapılabilecek egzersizleri öğrenip uygulamanızda fayda var.

7.Havaalanına erken gidin, böylece hem uçağı kaçırma stresini azaltın hem de yürüyecek zaman yaratın.

8.Kısa süreli rötarlar, bagaj beklemek de yürümek için bir fırsattır.

9.Grip aşısı olun, tüm hipertansiyon hastaları grip aşısı olmalıdır, sık seyahat edenlerde uçak seyahatleri ile grip riski artmıştır. Grip için kullanmak zorunda kalınan bazı burun damlaları, bazı ilaçlar kan basıncını yükseltebilir.

10.Uzun uçuşlarda menünüzü önden sağlıklı olacak şekilde seçin.

11.Aldığınız ilaçlar arasında idrar söktürücü var ise koridor kenarında oturun.

12.Migren diye düşündüğünüz baş ağrınızın nedeni yüksek tansiyon olabilir, baş ağrısı nedeni ile kullanacağınız bazı ağrı kesiciler tansiyonu daha da yükseltebilir, tatilde acil servise gitmek zorunda kalabilirsiniz, bu nedenle baş ağrınız varsa kan basıncınızı mutlaka ölçtürün.