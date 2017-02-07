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Tansiyon hat safhada!

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Tansiyon hat safhada!
Meclis Genel Kurulu’nda bugün Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın uçuşlarının sonlanmasıyla ilgili rapor üzerine konuşmalar yapıldı. Milletvekillerinin konuşmaları zaman zaman salondaki tansiyonu yükseltti.

Lefkoşa milletvekili Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Zorlu Töre’nin bugün Meclis’te okuduğu raporun yanlış, sahte ve yanlı olduğunu savundu.

Bunun üzerine UBP milletvekili Ersin Tatar, sinirlenerek Genel Kurul salonunu terk etti.

Çakıcı, TKP-Yeni Güçler olarak KTHY ile ilgili alternatif bir rapor hazırladıklarını söyleyerek, “Raporun belli bir yönetimi, Sayın Ahmet Derya’yı hedef aldığını görüyorum. Zorlu Töre olarak böyle bir iddianız varsa bu insanlarla ilgili suç duyurusunda bulunursunuz ama halkı yanlış bilgilendiremezsiniz. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir. Ahmet Derya’yı korumak benim görevim değil ama birinin haksız yere suçlanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

“Bilmiyorsanız susun, yorum yapmayın” şeklinde konuşan Çakıcı, “Raporda Türkiye’nin bu kuruma 50 Milyon Dolar verdiğini yazdınız, o dönemde yönetim Türkiye’dendi. Bu 50 milyon doları Kıbrıs Türkü mü harcadı?” diye sordu.

Hasan Taçoy’u Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı korumamakla suçlayan Çakıcı, “Haksız rekabet varken, siz hükümet ve devlet olarak neredeydiniz, bunları neden rapora yazmadınız” ifadesini yer verdi.

“TKP-Yeni Güçler Başkanı olarak TKP-Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu ile birlikte gerçek bir rapor hazırladıklarını” belirten Çakıcı, 7 ana başlıkla, 14 alt başlıktan oluşan raporu okudu. Çakıcı, raporun hem basınla hem de milletvekilleriyle paylaşıldığını söyledi.

Çakıcı, KTHY’nin batma sebebinin personel sayısı olmadığını da vurgulayarak, “Haksız rekabet batma sebeplerinin başında geliyor. Bakanlar Kurulu’nda kiminiz ‘Atlas Jet’, kiminiz ‘Pegasus’ dediniz.  Kimse, ‘KHTY’ demedi. Zorlu Töre’nin, Ersin Tatar’ın da olduğu bakanlar kurulunda kurumun batması onaylandı” şeklinde konuştu.

Mehmet Çakıcı, Türkiye’deki bazı yetkililerin KTHY’nin kurtarılmasından bazılarının ise kurumun özelleştirmesinden yana olduğunu da söyledi.

Çakıcı, KKTC hükümetinin özelleştirmenin devreye girmesi nedeniyle kuruma gereken desteği vermediğini de savundu.

Mehmet Çakıcı’dan sonra CTP Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman aldı.

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