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‘Tansiyon ilacınızı bırakmayın’ uyarısı

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“Hipertansiyon ilacı kullanan hastalarda Kovid-19’un daha ağır seyrettiğine dair” hastaların endişesini giderecek bir araştırma yayımlandı. Sonuç; yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19’a karşı hastayı güçsüz hale getirmiyor.
‘Tansiyon ilacınızı bırakmayın’ uyarısı

Kovid-19 hastalığına yönelik ilk bilimsel raporlarda; hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyrettiği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların hastalığa yakalanma riskini artırabildiği iddia edilmişti.

Araştırma yapıldı

Bu iddiaların temelinde yatan görüş; virüsün solunum yolu hücrelerine girmesini sağlayan ACE2 proteininin hipertansiyon tedavisinde kullanılan iki ilaç grubu tarafından uyarılmasının, bu ilaç gruplarını kullananlarda hastalığa daha kolay yakalanılmasına ve klinik seyrin daha ağır seyretmesine neden olabileceği şeklindeydi. Konuyla ilgili olarak İstanbul’da hastanede yatan 247 hastayı kapsayan bir bilimsel araştırma, Acıbadem Sağlık Grubu tarafından yapıldı. Sonuçları Journal of Human Hypertension Dergisi’nde yayımlanan sonuçlara göre, tansiyon düşürücü ilaç kullanmanın hastalarda Kovid-19 seyrini kötüleştirmediği ortaya konuldu.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılardan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kardiyolog Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez ve Prof. Dr. Burak Pamukçu, yayımladıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre; hipertansiyonu olan hastaların Kovid-19 hastalığı gelişmesi halinde tansiyon ilaçlarına devam etmelerinin uygun olacağı ve hastalığa yakalanma riskini artırabilir korkusuyla hipertansiyonu olan kişileri ilaçlarını bırakmalarının doğru olmadığını açıkladı.

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