Tansiyon ilaçları, böbrek hastalığı için 'potansiyel' tedavi olabilir

Yapılan yeni bir çalışma, böbreklerin aniden çalışmamasına neden olabilecek ciddi bir durumun sık kullanılan ilaçlarla tedavi edilebileceğini gösterdi.

Fareler üzerinde yapılan ve sonuçları "Science Translation Medicine" dergisinde yayınlanan bir çalışmada Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanları, anjin ve yüksek tansiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçların, akut böbrek yetmezliğinin böbreklerde ve kardiyovasküler sistemde neden olduğu uzun vadeli hasarın çoğunu önlediğini ortaya koydular.

Şarku’l Avsat’ın dergiden aktardığına göre uzmanlar, bulguların, Birleşik Krallık'ta hastaneye yapılan acil başvurularının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan yaygın bir hastalık olan akut böbrek yetmezliğinin daha iyi tedavisinin yolunu açacağını umuyor.

Bu duruma genellikle böbreklere kan akışını azaltan hastalıklar veya bazı ilaçların toksisitesi neden oluyor ve bu hastalık sebebiyle ölümü önlemek için hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, akut böbrek yetmezliği olan hastaların, enflamasyonu harekete geçiren ve kan damarlarının daralmasına neden olan bir protein olan endotelinin kan seviyelerinin yükseldiğini ve böbrek fonksiyonları düzeldikten sonra da seviyelerinin yüksek kaldığını fark ettiler.

Uzmanlar, akut böbrek yetmezliği olan farelerde bu proteinde aynı artışı fark ettikten sonra, hayvanları endotel sistemlerini bloke eden ilaçlarla tedavi ettiler ki bunlar genellikle anjin ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardı.

Söz konusu ilaçlar ayrıca endotelin üretimini durdurarak veya hücrelerde endotel sistem reseptörlerini bloke ederek çalışıyor.

Fareler, akut böbrek yetmezliğinden sonra dört hafta boyunca izlendi. Araştırmacılar, endotel bloke edici ilaçlarla tedavi edilen farelerin, tedavi edilmeyen farelere kıyasla daha düşük kan basıncına, daha az iltihaplanmaya, daha rahat kan damarlarına ve gelişmiş böbrek fonksiyonuna sahip olduğunu buldular.

Edinburgh Üniversitesi Kardiyovasküler Bilimler Merkezi'nde Fahri Danışman Nefrolog olan Dr. Ben Down konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kardiyovasküler hastalık, özellikle yaşlılarda zararlı bir durumdur ve iyileşmeyle bile bir kişi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olabilir." Down, açıklamalarına şöyle devam etti: "Çalışmamız, endotel sistemini bloke etmenin farelerde akut böbrek yetmezliğinin uzun vadeli hasarını önlediğini gösteriyor. Bu ilaçlar zaten insanlar için de kullanıma hazır durumda."