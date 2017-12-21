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Tansiyon yüksek: Erdoğan'dan Trump'a Kudüs resti

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Tansiyon yüksek: Erdoğan'dan Trump'a Kudüs resti
BM'deki Kudüs oylaması öncesi tansiyon giderek yükseliyor. Erdoğan, Trump'a yönelik "Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da BM'ye çattı.

Türkiye ve Yemen tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan Kudüs tasarısının oylanacağı oturumdan bir gün önce üye devletleri mali yardımı kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, "ABD'nin Başkanı, BM'deki Kudüs oylaması için tehdit sallıyor. Diyor ki 'Yüz binler, yüz milyonlar, milyarlar veriyoruz. Bizim düşüncemizin aksine hareket edenler var, bunları tek tek kaydediyoruz.' Amerika'ya 'demokrasinin beşiği' diyorlar. Demokrasinin beşiği dünyada dolar ile satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız" dedi.

Erdoğan, "Kararımız bellidir. Tüm dünyaya da sesleniyorum: Sakın ha böyle ufak tefek dolarlar ile demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın. O dolarlar gelir ama satılan iradeler geri gelmez" diye ekledi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu kente taşıma planına karşı hazırlanan karar tasarısının bir benzeri, hafta başında BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edilmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin aksine 193 üyeli Genel Kurul'da hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor ve tasarının kabulü için üçte ikilik çoğunluk aranıyor. Ancak BM Genel Kurulu'nda onaylanan karar tasarılarının yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak ezici çoğunlukla kabul edilen tasarılar, muhatap devlet ya da devletler üzerinde siyasi baskı oluşturuyor.

Trump: Paramız bize kalır

ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılacak ülkelere şu ifadelerle gözdağı vermişti:

"Tüm bu ülkeler bizim paramızı alıp, sonra Güvenlik Konseyi'nde bize karşı oy kullanıyorlar. Genel Kurul'da da öyle olma ihtimali var. Yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar alıyorlar. Sonra da bize karşı oy kulanıyorlar. Pekâlâ, oylamayı izleyeceğiz. Aleyhimizde oy kullansınlar bakalım. Paramız bize kalır. Umurumuzda değil."

ABD'nin BM nezdindeki daimi büyükelçisi Nikki Haley ise oturumda kimlerin tasarı lehinde oy vereceğini not edip Trump'a bildireceğini duyurmuştu. Haley ayrıca BM Genel Kurulu üyesi 193 ülkenin 180'inden fazlasına gönderdiği mektupta, Trump'ın bu oylamayı "dikkatle" izlediğini iletmişti.

Netanyahu'dan BM'ye tepki

Oylamanın yapılacağı gün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da bir açıklama geldi. Oylamayı reddetiklerini belirten Netanyahu, BM için "Yalanlar Evi" ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Dünyadaki tüm kıtalarda birçok devletin İsrail'e karşı olan tutumu, BM duvarlarının dışında değişiyor. Ve bu durum er ya da geç Yalanlar Evi BM'nin duvarlarından içeri de sızacak" dedi.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımlayan Netanyahu, "Ülkelerin, ilk olarak da ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'e gelecek. Bu olacak" diye konuştu.

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