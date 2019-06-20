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Tansiyon yükseliyor: İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu, CENTCOM 'bölgede İHA'mız yok' dedi

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Devrim Muhafızları, İran hava sahası içinde ABD’ye ait bir İHA’yı vurduğunu duyurdu. Ancak ABD’nin tüm küresel operasyonlarından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise “Bizim bölgede İHA’mız yok” diyerek İran’ı yalanladı.
Tansiyon yükseliyor: İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu, CENTCOM 'bölgede İHA'mız yok' dedi

Bölgede İran ile ABD arasındaki gerilimi yükseltmesi olası kritik bir gelişme yaşandı.

 

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları, ABD tarafından ‘yabancı terör örgütleri’ listesine alınmıştı.

'İRAN HAVA SAHASINDA İHA'MIZ YOKTU'

ABD, İran’ın İHA açıklamasını yalanlamakta gecikmedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı(CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban, bir ABD İHA’sının vurulup vurulmadığı konusunda yorum yapmazken, Associated Press’e “İran hava sahasında bir İHA’mız yoktu” dediği belirtildi.

 

NBC’ye konuşan bir CENTCOM yetkilisi de, “Bugün İran hava sahasında faliyet gösteren herhangi bir ABD İHA’sı yoktu” dedi.    

Ap ajansına konuşan bir ABD yetkilisi ise kendilerine ait bir İHA'nın Hürmüz Boğazı civarında uluslararası hava sahasında yerden havaya füzeyle düşürüldüğünü söyledi.

UMMAN NEDENİYLE TANSİYON YÜKSELDİ

 

ABD ve İran arasındaki tansiyon, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle biraz daha yükseldi. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

ABD, tanker saldırıları için de İran’ı suçluyor, Tahran ise bu iddiaları reddediyor.

ABD, İran’ı tanker saldırıları öncesinde de bir İHA’yı vurmakla suçlamış, İran iddiaları yalanlamıştı.

 

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