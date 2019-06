Tansiyon yükseliyor: İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu, CENTCOM 'bölgede İHA'mız yok' dedi

Bölgede İran ile ABD arasındaki gerilimi yükseltmesi olası kritik bir gelişme yaşandı.

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları, ABD tarafından ‘yabancı terör örgütleri’ listesine alınmıştı.

Breaking News: Iran says it has downed s US Global Hawk drone in its airspace. https://t.co/Y2ECFtkrNs