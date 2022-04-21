Tansiyon yükseliyor… İsrail Gazze’yi bir kez daha vurdu

Kudüs’te büyüyen tansiyon, İsrail-Gazze hattında da gerilimi artırıyor. İsrail, topraklarına yönelik roketlere misilleme olarak Gazze’yi bir hafta içinde ikinci defa vurdu.

İsrail, Gazze'den atılan roketlere misilleme olarak bu sabah Gazze'deki bir hedefi vurduğunu açıkladı.

Gazze'den dün gece atılan roketlerden birinin İsrail'in güneyindeki Sderot'ta bir evin yakınına düştüğü bildirildi. Olay nedeniyle bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını duyuran İsrail, yanıt olarak günün erken saatlerinde Gazze'deki bir roket üretim tesisine saldırı düzenledi. İsrail ordu sözcüsü, hava saldırısı sonucu tesiste büyük hasar meydana geldiğini duyurdu. Bu arada İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe de aktif hale getirildi.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, İsrail saldırısının Filistin halkının işgale karşı direniş kararlılığını artıracağını söyledi.

Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da son dönemde yükselen tansiyon ve İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlar, İsrail ve Gazze arasında da gerilimi artırdı.

BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

İsrail, önceki gün de Gazze'den topraklarına roket saldırısı düzenlendiğini ve Gazze’de bazı hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail’in geçen sene mayısta Gazze’ye düzenlediği askeri harekat sonucu bölgede büyük yıkım yaşanırken, savaşta 250’den fazla Filistinli ve 10’dan fazla İsrailli hayatını kaybetmişti. Mescid-i Aksa’da geçen hafta İsrail polisi ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.