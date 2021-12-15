Tansiyon Yükseliyor: Rusya Ve Çin’den Ortak Karar

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ABD ve NATO'nun ardından Çin de resmen dahil oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile video konferans yoluyla görüştü.

Ukrayna ve Rusya arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ABD ve NATO ülkeleri de açıklamalarıyla katılmış, en son hamle de Çin’den gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, her iki ülkenin Batı ile ilişkilerinde sürtüşme devam ederken bugün video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü açıklandı.

Putin ve Xi, sanal zirvede yaptıkları açılış konuşmalarında, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri överken, Rus lider de Çin’le ilişkileri “21. yüzyılda devletlerarası işbirliğinin uygun bir örneği” olarak niteledi. İki liderin yakın yüz yüze görüşme kararı aldığı bildirildi.

‘YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ MODELİ OLUŞTURULDU’

Görüşmenin ardından, Putin, “İki ülke arasında, iç işlerine karışmadan, çıkarlarına saygılı olarak ortak bir yeni işbirliği modeli oluşturulmuştur.” ifadelerinde bulundu.

Xi ise Rusya Devlet Başkanı’nın “Çin’in kilit ulusal çıkarlarını koruma çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini ve ülkeler arasında huzursuzluk yaratma girişimlerine kesinlikle karşı çıktığını” söyledi ve “Bunu çok takdir ediyorum” dedi.

PUTİN, BİDEN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Reuters, görüşmenin ardından Kremlin tarafından yayımlanan mesajları da paylaştı. Buna göre, Putin’in Xi’yi ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak da bilgilendirdiği aktarıldı. Kremlin, Putin ve Xi’nin ABD’nin Asya-Pasifik’teki mevcut durumu değiştirmeye çalışmasına yönelik endişelerini de dile getirdiklerini aktardı.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerginlik, son aylarda, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir askeri yığınak oluşturması nedeniyle iyice tırmandı. Ukrayna hükümeti, Moskova’yı büyük çaplı askeri saldırıya hazırlık olarak on binlerce asker toplamakla suçlarken, Kremlin işgal planlarını reddetti ve Batı’yı Rus düşmanlığı ile suçladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, daha önce görüşmeden söz etmiş ve iki liderin Avrupa'daki gerilimi ve ‘agresif' ABD ve NATO eylemlerini görüşeceklerini açıklamıştı.

‘EN İYİ ARKADAŞIM’

Peskov, “NATO ve ABD tarafından çok ama çok agresif bir söylem görüyoruz ve bu durumu Çinli müttefiklerimizle konuşmamız gerekiyor” ifadelerinde bulunmuştu.

Rusya ve Çin sadece askeri alanda işbirliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik cephelerde de bağları güçlendiriyor.

Peskov daha önce iki liderin enerji, ticaret ve yatırım da dahil olmak üzere geniş bir gündemle uzun bir görüşme yapmasının beklendiğini söylemişti. Xi de daha önce yaptığı açıklamada Putin’i “en iyi arkadaşı” olarak tanımlamıştı.

Putin ayrıca, Şubat'ta Pekin’deki Kış Olimpiyatları açılışına katılacağını söyleyerek, daveti için Xi'ye teşekkür etti.