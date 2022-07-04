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Tansiyonu kontrol altına alan Eroğlu’nun sağlık durumu iyi

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Tansiyonu kontrol altına alan Eroğlu’nun sağlık durumu iyi
Tansiyonu kontrol altına alan Eroğlu’nun sağlık durumu iyi

3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altında tutulan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun tansiyonunun kontrol altına alındığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Derviş Eroğlu’nun kızı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay’ın TAK’a verdiği bilgiye göre, tansiyonu yükselen ve bu nedenle başı dönüp düşen Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Canaltay, babasının durumunun iyi olduğunu, tansiyonunun kontrol altında alındığını söyledi ve bazı basın organlarında çıkan “öldü” haberlerinin doğru olmadığını vurgulayarak, asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.

 

Derviş Eroğlu’nun kızı Aslı Eroğlu da sosyal medya hesabı aracılığıyla babasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu’dan da Derviş Eroğlu’nun sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama geldi..

Prof. Dr. Duygu, Derviş Eroğlu ile resmini paylaşarak, “3. Cumhurbaşkanımız Sn Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisimizde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmıştır, şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunmamakta, ileri tetkik ve tedavileri devam etmektedir, geçmiş olsun dileklerimizle” bilgisini verdi…

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden de Eroğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi…

 

 

 

Açıklamada, “Sayın Eroğlu’nun tedavisine devam edilmekte olup, genel sağlık durumu iyi durumdadır ve herhangi bir hayati riski bulunmamaktadır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili hastanemizce doğrulanmamış söylenti niteliğindeki açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarız” denildi..

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