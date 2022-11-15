  • BIST 4.640,88
  • Altın 1062.582
  • Dolar 18.6096
  • Euro 19.3737
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Tansu Cıdan davasında sanıkların tutukluluk süreleri uzatıldı

» »
Tansu Cıdan davasında sanıkların tutukluluk süreleri uzatıldı
Tansu Cıdan davasında sanıkların tutukluluk süreleri uzatıldı

Rum Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada cinayete kurban giden Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan davası sanıklarının tutukluluk sürelerinin dün çıkarıldıkları mahkemece 8 gün daha uzatıldığı; davada baş sanık olarak görülen Kürt kökenli şahsın ise dünkü duruşma sırasında Rum polisine yönelik suçlamalarda bulunduğunu bildirildi.

Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan davasında tutuklu bulunan 11 sanığın tutukluluk sürelerinin dün çıkarıldıkları mahkemece 8 gün daha uzatıldı. Fileleftheros gazetesi, olayın baş sorumlusu olduğu düşünülen ve diğer 10 sanıktan ayrı bir şekilde tutulan Kürt kökenli şahsın ise dünkü duruşma süresinde “Türkçe” kelimelerle bağırarak, olay çıkardığını ve Rum polisine yönelik suçlamalar dile getirdiğini yazdı. Söz konusu Kürt’ün dünkü duruşmada, diğer 10 sanıktan ayrı tutularak yargılanmasını şikayet edip, Rum polisinden psikolojik baskı gördüğünü iddia ettiğini aktaran gazete, bu şahsın duruşma bitiminde de salondan yüksek sesle bağırarak çıktığını aktardı. Habere göre, Kürt kökenli şahıs, “Lakatamya” bölgesinde tutuklu bulunduğu karakolda görevli bir polisin, karakolda kendisini ziyarete gelen eşine, sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdiği iddiasında bulundu. Kürt kökenli şahsın avukatı Yannis Polihronos ise konuya ilişkin açıklamasında, müvekkilinin söz konusu polis hakkında yazılı şikayette bulunacağını belirtti. Haberde, davayla ilişkin toplam 15 kişinin tutuklu bulunduğu, bunlardan 3’ünün geçen Cuma günü tutuklanan gardiyanlar oldukları da aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta polis üniformaları ve teçhizatlarına taşınabilir kamera12 Kasım 2022 Cumartesi 18:10
  • Güneyde bin 500’den fazla çocuk cinsel şiddet kurbanı oldu12 Kasım 2022 Cumartesi 17:00
  • Rum ekonomisini zor günler bekliyor!12 Kasım 2022 Cumartesi 15:26
  • Kasulidis: Ara bölgeye müdahaleye hazır komando kuvvetleri var12 Kasım 2022 Cumartesi 14:29
  • II. Hrisostomos yarın defnedilecek11 Kasım 2022 Cuma 12:52
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı11 Kasım 2022 Cuma 12:36
  • Güney Kıbrıs ile Bahreyn arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı10 Kasım 2022 Perşembe 16:52
  • Güney Kıbrıs’ta dolandırıcılıktan aranan şahıs KKTC’de yakalanarak iade edildi10 Kasım 2022 Perşembe 16:35
  • Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 5 milyar 700 milyon Euro10 Kasım 2022 Perşembe 16:13
  • Bartholomeos “spontane kararla” Cumartesi Güney Kıbrıs’a gidiyor09 Kasım 2022 Çarşamba 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti