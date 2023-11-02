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Tanya'nın babasından sert tepki: "Gerçek yerine gel. Senin yerin Kıbrıs’tır”

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‘Master Chef’ programıyla ün kazanan ve şu anda ‘Master Chef All Star’ programında yarışan Kıbrıslı Türk yarışmacı Tanya Kilitkayalı’nın babası Altan Kilitkayalı, Tanya’’ya karşı bir başka televizyon programında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
Tanya'nın babasından sert tepki: "Gerçek yerine gel. Senin yerin Kıbrıs’tır”

‘Master Chef’ programıyla ün kazanan ve şu anda ‘Master Chef All Star’ programında yarışan Kıbrıslı Türk yarışmacı Tanya Kilitkayalı’nın babası Altan Kilitkayalı, Tanya’’ya karşı bir başka televizyon programında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından kızı Tanya’ya destek çıkan Altan Kilitkayalı, Tanya’ya çağrı yaparak, “Tanya Kilitkayalı’ya mesajım elen ve gerçek yerine gel. Senin yerin Kıbrıs’tır” dedi.

Altan Kilitkayalı’nın paylaşımı şöyle:

“TV 8’de program yapan Demet Akalın diye tarihi geçmiş yalaka bir sunucunun yaptığı programda Tanya Kilitkayalı Kıbrıs şivesini alay eden yalaka Demet Akalın ve yaptığı paylaşımda kışkırtıcılık yorum yapan seviyesiz kişiler sizler Kıbrıslı düşmanısınız Türkiye’de kalpleri sevgi ile atan tüm insanlara kucak dolusu selamlar olsun.

Şiddetle kınıyorum böyle kıymetli böyle değerli bir kanalda böyle şerefsiz insanlara nasıl yer verirsiniz?

Master Chef programında birbirinden kıymetli şefler ve yarışmacılar hepinizi

saygı ile ayakta alkışlıyorum ve Tanya Kilitkayalı’ya mesajım elen ve gerçek yerine gel senin yerin Kıbrıs’tır.

Burdan bizim hükümete de sesleniyorum bilhassa Turizm Bakanına bizi kültürümüzü başarı ile temsil eden programda hellime hellim peyniri denmesine müsade etmeyen kültürümüzü başarı ile temsil eden Tanya Kilitkayalı’yı programında şivesini alay ederek kışkırtıcılık paylaşım yapan Demet Akalın’a vorumların Kıbrıslı’ya hakaret ve aşağılayıcı yazılar yapanlarla ilgili bir yaptırım yapacak mısınız?

 

Tüm kamuoyuna üzüntülerimizi bildirir gereğini ve takdirini sizlere bırakıyorum.

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