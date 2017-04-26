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Tanzanya, BM yetkilisinden ülkeyi terk etmesini istedi

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Tanzanya, BM yetkilisinden ülkeyi terk etmesini istedi
Tanzanya, ülkenin iç işlerine karıştığı iddiasıyla Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisinden ülkeyi terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aziz Milma, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Tanzanya hükümeti, BM Kalkınma Programı (BMKP) ülke temsilcisi, Gambia vatandaşı Awa Dabo'nun 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Milma, "BMKP temsilcisine bazı uluslararası diplomatik işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre tanındığı doğrudur." ifadelerini kullandı.

Müsteşar, konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Tanzanya'da iktidar, Kasım 2015'te yapılan genel seçimden bu yana BMKP yetkililerini muhalefetin seçimlere hile karıştığına dair iddialarına destek çıkarak, ülkenin iç işlerine müdahalede bulunmakla suçluyor.

Örgüt, daha önce ülkede adil seçimlerin yapılmadığı, polisin aşırı güç kullandığına, gazetecilerin ve muhalif siyasetçilerin tutuklandığına siyasi gösterilerin yasaklandığına dair eleştirilerde bulunmuştu.

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