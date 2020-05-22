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Tanzanya Devlet Başkanı: Koronavirüsü duanın gücüyle yendik

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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, koronavirüs vaka sayısının 3 haftadır değişediği ülkesinin virüsü duanın gücüyle yendiğini söyledi.
Tanzanya Devlet Başkanı: Koronavirüsü duanın gücüyle yendik

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, koronavirüs vaka sayısının 3 haftadır değişediği ülkesinin virüsü duanın gücüyle yendiğini söyledi.

Yaklaşık 60 milyon nüfuslu ülkedeki vaka sayısı 500'den biraz fazla.

Öte yandan ülkede virüsün yayılımı ve hükümetin virüs önlemlerine yönelik yorum yapanların hükümet tarafından hedef alındığı belirtiliyor. Yabancı ajanslar hükümeti eleştirenlerin gözaltına alındığını, muhalefet milletvekilleri ve hak savunucularının telefonlarının dinlendiğini aktarıyor.

Bu ay sadece bir günde Tanzanya'dan Kenya'ya geçen Tanzanyalı 50 TIR şoförünün koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kenya olay üzerine Tanzanya ile sınırını kapattı.

Tanzanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 60'ını Hristiyanlar, yüzde 35'ini Müslümanlar oluşturuyor.

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