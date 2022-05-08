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Tanzanya’da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

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Tanzanya’da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü
Tanzanya’da teknenin batması sonucu 5 kişi öldü

Tanzanya'nın kuzeyindeki Mori Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mara bölgesinde kiliseden ayrıldıktan sonra Mori Nehri'nden karşıya geçmeye çalışanların kullandıkları tekne battı.

Teknede kaç kişi olduğuna dair net bilgi paylaşılmadı.

Rorya Bölge Başkanı Juma Chikoka, yaptığı açıklamada, şu ana kadar biri çocuk olmak üzere 5 kişinin cesedinin bulunduğunu ve 4 kişinin de halen arandığını söyledi.

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