Tapınakta skandal: Şişme bebeklerle ayin yaptılar

Myanmar’ın en büyük Budist tapınaklarından başkent Yangon’daki Shwedagon Pagodası’nda, iki şişme bebekle düzenlenen ayin ülkeyi ayağa kaldırdı.

Myanmar'da bir tapınakta şişme bebeklerle düzenlenen ayin ülkeyi ayağa kaldırdı.

Ülkenin en büyük Budist tapınaklarından başkent Yangon'daki Shwedagon Pagodası'nda bir grup, dua ayinine cinsel amaçlı kullanılan iki şişme bebeği sokmak istedi. Güvenliğin engellemesi üzerine grup bebeklerle tapınağın hemen dışındaki alanda ayini düzenledi.

Çin'den tanesi 41 bin TL'ye getirildiği belirtilen bebekler, geleneksel kıyafetlerle dua standının üzerine oturtuldu. Stantta ayinlerde kullanılan dini öğeler, çiçekler ve meyveler olması dikkat çekti. Alandaki bazı kişilerin de bebeklerin önünde eğilerek dua okuduğu görüldü.

BUDİZM’E HAKARET

Myanmar Din İşleri Bakanlığı, bu sıra dışı şovu düzenleyen grup üyelerine Budizm'e hakaretten dava açıldığını duyurdu.

Shwedagon Pagodası, Myanmar'ın en ünlü Budist tapınaklarından biri ve içeride Buda'nın saçından parçalar olduğu söyleniyor.

Halkın büyük bölümünün Budist olduğu ülkede olay sosyal medyada da büyük tepkilere yol açtı. Bir kişi “Böyle kutsal bir yerde böyle çirkin bir davranış kabul edilemez” ifadelerini kullandı.