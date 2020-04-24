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Tapu Dairesi, 4 Mayıs’ta 08.00 - 12.00 arası çalışmaya başlayacak

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Tapu Dairesi, sadece devir ve ipotekle ilgili işlem yapmak üzere 4 Mayıs’tan itibaren 08.00 - 12.00 saatleri arasında yarı gün esasıyla rotasyon ve randevu usulü çalışmaya başlayacak.
Tapu Dairesi, 4 Mayıs’ta 08.00 - 12.00 arası çalışmaya başlayacak

Tapu Dairesi, sadece devir ve ipotekle ilgili işlem yapmak üzere 4 Mayıs’tan itibaren 08.00 - 12.00 saatleri arasında yarı gün esasıyla rotasyon ve randevu usulü çalışmaya başlayacak.

Vatandaşlar, Kaza Tapu Dairelerine kendilerine internet veya telefon üzerinde verilen randevu gününde ve saatinde gidecek.  İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, pazartesinden itibaren tapunun resmi web sitesi üzerinden veya ilgili telefon numaralarından randevu başvurusunda bulunabilecek.

Randevu verilen gün ve saat dışında dairelerde hiçbir işlem yapılmayacak. Her kazada günlük beş randevudan fazla da işlem olmayacak.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın çalışanların ve işlem yapmaya giden vatandaşların sağlığının korunması için tedbirlere uygun hazırlık yaptığı da açıklandı.  Bu tedbirler kapsamında, memurların ve işlem talep eden kişilerin dairede eldiven/maske takma zorunluluğu olacak. Eldiven ve maske daire tarafından verilecek.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

“İçinde bulunduğumuz olağan dışı koşullarda kamu sağlığının korunmasını göz ardı etmeden ekonomik işleyişin en az zararla atlatılması amacıyla, sadece devir ve ipotek işlemleri için online randevu yolu ile işlem yapılmaya başlanacaktır.

 

İşlem yapmak isteyenler, 27/04/2020 tarihinden itibaren Tapu Dairemizin resmi web sitesi olan http://tapu.gov.ct.tr adresinden randevu işlemleri bölümüne girilerek devir ve ipotek işlemleri için online olarak veya internet kullanamayanlar için aşağıda verilen telefon numaraları üzerinden 08:00 – 12:00 saatleri arasında randevu başvurusu yapılabilecektir.

 

Kaza Tapu Dairelerimiz alınan randevulara 04/05/2020 tarihinden itibaren gün verecek olup dairelerimizin çalışma usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.  

 

Sağlık Bakanlığı, hizmet verecek olan kamu kurum ve kuruluşlarında  COVİD 19 tedbirleriyle ilgili çalışma koşullarını düzenleyen bir genelge yayınlamış olup, Bakanlığımız bu genelge uyarınca gerek çalışanların gerekse işlem yapmaya gelen vatandaşlarımızın sağlığının korunması için tüm tedbirlere uygun hazırlıklarını yapmıştır.

 

  1. Kaza Tapu Dairelerimiz sadece 08.00 - 12.00 saatleri arasında yarı gün esası ile rotasyon usulü çalışacaktır.
  2. İşlem yapmak üzere çağrılan kişilerin, verilen randevu gün ve saatinde ilgili Kaza Tapu Dairesi’nde olması gerekmektedir. Randevu verilen gün ve saat dışında kesinlikle işlem yapılmayacaktır. 
  3. Her kazada günlük beş randevudan fazla işlem yapılmayacaktır.
  4. İpotek ve devir işlemlerine elzem ve acil olan ek işlemler için randevusuz işlem yapılabilecektir (memorandum yatırma, araştırma belgesi temini vb.)
  5. Randevuya çağrılan kişilerin ateş ölçümü girişte yapılacaktır.
  6. Daire girişinde dezenfekte paspası, el hijyeni sağlanacaktır.
  7. Memur ve işlem talep eden kişilerin, eldiven/maske takma zorunluluğu vardır. İşlem yapacak olan kişilere dairemiz tarafından eldiven ve maske teminini sağlanacaktır.  
  8. İşlem sırasında ilgili memur cam kabin ardında, randevu sahibi ise 2 metre mesafe kurallarına uygun şekilde işaretli şeridin arkasında bekleyecektir. 
  9. İşlem sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunludur. 

 

 

Kaza tapu dairelerinde COVİD 19’un yayılma oranını veya riskini önlemek için gerekli iç düzenleme ve tedbirler de alınmış, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için DSÖ’nün öngördüğü kurallara uygun davranılmıştır.

 

Online randevu alamayacak olup, telefon aracılığıyla randevu almak isteyen kişilerin aşağıdaki Kaza Tapu Dairesi hatlarından randevu talep etmesi gerekmektedir. Randevu verilmemiş kişilerin işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. Önceliğimiz halk sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde hareket etmektir. Bu bağlamda tapu dairelerinde randevu alıp işlem yapacak olan vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uymaları zorunludur. 

 

Devir ve İpotek işlemleri için randevu alınabilecek telefon numaraları;

Lefkoşa İçin           : (0392) 22 83 656

Girne İçin               : (0392) 81 52 178

Gazimağusa İçin    : (0392) 36 65 631

İskele İçin              : (0392) 37 12 657

Güzelyurt İçin       : (0392) 71 45 224.”

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