TARAF OLMAK(2)

Yazıklar olsun bunca yıl bu ülkeden nemalanan bu büyük adam hala daha Hükumetlerin kukla olduğunu söz konusu TC hele Tayyip bey olduğu zaman dillerinin tutulacağını öğrenmemiş.

Besim beyin bu düşüncelerini umarım Hükumetler hatırlar ve değerlendirir.

Ben özgürlükler için savaşan, fikir üreten yazan, konuşan biri olarak Diyalog TV’ye yapılanın yanında olamam mümkün değildir. Ben özgürlükçü Demokrasiden tarafım ve düşünce özgürlüğüne sonuna kadar inanırım ve savunurum.

Beni en fazla üzen Bunca varlığını Kıbrıs’ın varlığına borçlu bir kişinin hala daha Kıbrıslıyı tanıyamamış olmasıdır.

Kıbrıslı 1950’li yıllardan başlayan mücadelesinde ne İngiliz’e ne Rum’a yama olmamak için savaşmış tüm yokluklara rağmen direnmiş bir toplumdur.

1960 yılında ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasının bir maddesi dileyen Kıbrıslı Türk’ün İngiliz vatandaşlığında kalması maddesidir. Otarihteoksilyari ve komando gibi görevlerde bulunan ve can güvenliğinden dolayı İngiltere’ye göç eden bir Türk nüfus vardır. Bunların dışında herkes Kıbrıslı Türk ortak olarak burada kalmıştır.

Kıbrıs Türkünün bu mücadelesini bilmeyen ve bu ülkede zengin olan bir kişi şimdi kalkmış KKTC’yi İngiltere’ye bağlayalım fetvası veriyor. Tıpkı atası Osmanlı gibi nasılsa o da bizi İngiliz’e satmıştı.

Şimdi sıra sende bu Kıbrıs Türkü nasıl hiçbir millete teslim olmamışsa senin da bu sığ görüşüne teslim olmayacak kadar onurludur.

Bizim ensemizden bu noktaya geldin ama bizi tanıyamadın.

Pılını pırtını topla o çek sevdiğin İngiltere’ye git burada bu zihniyetin yeri yok.

Hiçbir Kıbrıs Türkü sağcısı ile solcusu ile İngiltere’ye bağlanmak istemez

BAĞIMSIZLIK İSTER