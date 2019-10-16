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Taraflar üçlü zirve için Genel Sekreteri bekliyorlar

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Rum basını, Kıbrıs’ta tarafların üçlü zirve konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i beklediklerini yazdı.
Taraflar üçlü zirve için Genel Sekreteri bekliyorlar

Politis gazetesi, Kıbrıs’taki tarafların, üçlü zirve konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i beklediklerini, Guterres’in tüm taraflar için uygun olan tarihi belirleme yönünde çalıştığını yazdı.

Türkiye’nin, üçlü zirveye, arkasından beşli gayrı resmi konferansın yapılması koşuluyla onay verdiğini öne süren gazete, “üçlü görüşmenin Paris’te yapılması düşüncesine Türk tarafının sıcak bakmamasından ötürü Cenevre’de yapılmasının olası olduğunu” vurguladı.

Gazete, varılan uzlaşıya göre Aralık ayında gayrı resmi beşli konferansın yapılmasının planlandığını iddia ederek, buna karşın şu an için yapılmasına kesin gözüyle bakılamayacağını öne sürdü.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin “çözüm temeli olarak, bir tür konfederasyona denk gelecek şekilde desantralize federasyon şekli önermekte kararlı olduğu” iddiasını da aktardı.

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