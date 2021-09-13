  • BIST 1.438,280
  • Altın 486,24
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Taraflar uzlaştı grev kalktı

» »
Taraflar uzlaştı grev kalktı
Taraflar uzlaştı grev kalktı

Sendika’dan yapılan açıklamada, “Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde yapılan toplantılar neticesinde taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve bu çerçevede protokol imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Bugün Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde yapılan toplantılar neticesinde taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve bu çerçevede protokol imzalanmıştır. Bu bağlamda iş barışı sağlanmış olup, grevimiz sona ermiştir. Yarın (14 Eylül 2021 Salı günü) itibarıyla Binboğa Yem Fabrikası, LP Gaz Tesisleri ve Harup Fabrikasında iş başı yapılacak ve halkımıza ve hayvancımıza hizmet verilecektir. Grev süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm kesimlerden özür dileriz. 

Saygılarımızla,

Mehmetali GÜRÖZ

KOOP-SEN Genel Başkanı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek Başkanı Büyükyılmaz Basında Çıkan Haberlere Yanıt Verdi13 Eylül 2021 Pazartesi 17:40
  • Saner: Tüm kaynaklar Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine aktarıldı13 Eylül 2021 Pazartesi 16:56
  • “Öğrenciler antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler”13 Eylül 2021 Pazartesi 16:33
  • PGM’den Haftalık Trafik Raporu13 Eylül 2021 Pazartesi 16:23
  • Aytaç Çaluda beraat etti! Mahkeme 'görevi kötüye kullanma yok' dedi13 Eylül 2021 Pazartesi 16:19
  • Değirmenlik ve Alayköy’de Yarın 4 Saatlik Elektrik Kesintisi…13 Eylül 2021 Pazartesi 16:10
  • 7 Günde 17 Yangın!13 Eylül 2021 Pazartesi 16:02
  • 17 Kişi ve Bir İş Yeri Hakkında Yasal İşlem13 Eylül 2021 Pazartesi 15:58
  • Erhürman : Başbakanlık Hayıflanma Makamı Olmuş!13 Eylül 2021 Pazartesi 15:57
  • Elektrik Tesisatındaki Kısa Devre Yangına Sebep Oldu!13 Eylül 2021 Pazartesi 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti