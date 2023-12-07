Tarafların Kıbrıs sorunuyla ilgili Kolombiyalı Cuellar’a onay verdiği belirtildi

Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak Kolombiyalı Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasına dair önerisine onay verdiğine ilişkin haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, “Zaman Takvimiyle Temsilci- Kıbrıs Türk Tarafı 6 Aylık Süre Şartıyla Kabul Etti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak Kolombiyalı Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasına ilişkin önerisine onay verdiğini yazdı.

Rum hükümetinin dün yaptığı açıklamada, temsilcinin Kıbrıs’ta ne kadar süre kalacağının değil atanmasının önemli olduğunu belirttiğini ileten gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise konuyla ilgili olarak altı aylık süre ve federasyon için ortak zemin aranmaması koşulunu ortaya koyduğunu iletti.

LETİMBİOTİS

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün sabah yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin, üzerinde uzlaşılmış çerçeve içerisinde ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yeniden başlatılması perspektiflerinin araştırılması hedefiyle, BM Genel Sekreteri tarafından önerilen belirli bir kişinin temsilci pozisyonuna atanmasına onay verdiğini söyledi.

Açıklamasında Rum hükümetinin samimi siyasi iradesini yineleyen, aynı zamanda Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve nihai bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin kaldığı yerden başlamasına hazır olduğunu savunan Letimbiotis, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüyle çözüme kavuşmasına dair isteklerinin güçlü olduğunu dile getirdi.

Temsilci konusunda kamuoyuna yansıyan ismi doğrulayıp doğrulamadığının kendisine sorulması üzerine Letimbiotis, henüz hiçbir şeyi teyit edemeyeceklerini ve BM Genel Sekreteri'nin açıklamasını beklediklerini kaydetti.

Temsilcinin Kıbrıs’ta ne kadar süre kalacağı konusunda bilgisinin olup olmadığı sorusuna ise Letimbiotis, önemli olan şeyin, müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştırması için temaslarda bulunmaya başlaması için temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda atanması olduğu yanıtını verdi.

Letimbiotis, müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlayabilmesi mantığıyla, samimi bir siyasi irade ortaya çıkmasını ve bu sürenin çok büyük olmamasını umduklarını sözlerine ekledi.

ERTUĞRULOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun dün akşamüzeri “Kıbrıs Postası'nda” yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri tarafından temsilci atanmasına olumlu yanıt verdiğini söylediğini de yazan gazete, Ertuğruloğlu’nun “Federasyon için ortak zemin arayışı olmaması koşuluyla temsilci konusuna olumlu yanıt verdik. Atama 6 aylık süre için geçerli olacak” sözlerine yer verdi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Başkan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Temsilci Atanması Konusunda Olumlu”, Politis gazetesinde “İki Taraftan da Maria Cuellar’a Evet”, Fileleftheros’ta ise “Kıbrıs Türk Tarafından da Olumlu Yanıt” başlığıyla yer buldu.