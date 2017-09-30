 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

Tarafların politikaları bölünmüşlüğe  ve güvensizliğe hizmet ediyor

»
Tarafların politikaları bölünmüşlüğe  ve güvensizliğe hizmet ediyor
UniteCyprusNow, her iki tarafın da son zamanlarda ortaya koyduğu, gerginliği artıran, güvensizliği körükleyen, ve düşmanlığı besleyen politikalarından endişe duymaktadır. 

UniteCyprusNow, her iki tarafın da son zamanlarda ortaya koyduğu, gerginliği artıran, güvensizliği körükleyen, ve düşmanlığı besleyen politikalarından endişe duymaktadır. 

Kuzeyde yaşayan Rumlara ve Maronitlere BM tarafından ulaştırılan mallara gümrük vergisi uygulanması kararı, ve Kıbrıslı Rumların kuzeyde bıraktıkları mülklerde konaklamayı planlayan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye alınmamasına ilişkin direktifin zamanlaması, bölünmüşlük dışında hiç bir şeye hizmet etmemektedir. 

UniteCyprusNow, kuzeyde yaşayan Rumların ve Maronitlerin sorunlarının da, göçmenlerin mülkiyet sorunlarının da Kıbrıs’ı birleştirecek kapsamlı bir anlaşma ile çözümleneceğine inanmaktadır. Dolayısıyla, tüm çabalar, adada güvensizliği artırmak yerine, bir anlaşmaya varmaya yönelik olmalıdır. UniteCyprusNow, her iki tarafa da toplumlar arasında yakınlaşma, güven ve empatiyi tesis edecek adımlar atma ve zaten bozulmuş olan iklimi daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapar. 

 

“Tüm Kıbrıslılar için Birleşik bir Kıbrıs” vizyonu ile yola çıkan çok-toplumlu vatandaş hareketi UniteCyprusNow, gerçeği araştırarak, empati kurarak, kültürel farklılıkları gözeterek, dayanışmayı destekleyerek ve ortak geleceği teşvik ederek Kıbrıslıları birleştirmeyi amaçlamaktadır.

#UniteCyprusNow

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu, New York’taki temaslarını tamamlayarak, bugün, Washington’a geçiyor25 Eylül 2017 Pazartesi 10:05
  • Erhurman "donan müzakerelere ve ısıtılan saçmalıklara" tepki gösterdi25 Eylül 2017 Pazartesi 09:49
  • Akıncı:Kıbrıs’ta mevcut durumun daha kötüye gidişini istemiyoruz25 Eylül 2017 Pazartesi 09:32
  • Kıbrıslı Ermeniler Anılarını Anlatıyor “Göresim geldi”24 Eylül 2017 Pazar 18:01
  • Kapalı Maraş yine gündemde24 Eylül 2017 Pazar 11:58
  • Akıncı: “Bir yerde bir sorun varsa arayışlar da devam edecektir24 Eylül 2017 Pazar 11:52
  • Anastasiadis BM Genel Kurulu’na çözüm müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu bildirdi21 Eylül 2017 Perşembe 23:39
  • Akıncı Salı günü New York yolcusu16 Eylül 2017 Cumartesi 18:50
  • Ertuğruloğlu, Kıbrıs konferansı bittiği yerden devam edemez16 Eylül 2017 Cumartesi 09:55
  • Akıncı: “Güneydeki seçimlerin ardından yeniden değerlendirme yapılmalı”14 Eylül 2017 Perşembe 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti