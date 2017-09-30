Tarafların politikaları bölünmüşlüğe  ve güvensizliğe hizmet ediyor

UniteCyprusNow, her iki tarafın da son zamanlarda ortaya koyduğu, gerginliği artıran, güvensizliği körükleyen, ve düşmanlığı besleyen politikalarından endişe duymaktadır.

UniteCyprusNow, her iki tarafın da son zamanlarda ortaya koyduğu, gerginliği artıran, güvensizliği körükleyen, ve düşmanlığı besleyen politikalarından endişe duymaktadır.

Kuzeyde yaşayan Rumlara ve Maronitlere BM tarafından ulaştırılan mallara gümrük vergisi uygulanması kararı, ve Kıbrıslı Rumların kuzeyde bıraktıkları mülklerde konaklamayı planlayan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye alınmamasına ilişkin direktifin zamanlaması, bölünmüşlük dışında hiç bir şeye hizmet etmemektedir.

UniteCyprusNow, kuzeyde yaşayan Rumların ve Maronitlerin sorunlarının da, göçmenlerin mülkiyet sorunlarının da Kıbrıs’ı birleştirecek kapsamlı bir anlaşma ile çözümleneceğine inanmaktadır. Dolayısıyla, tüm çabalar, adada güvensizliği artırmak yerine, bir anlaşmaya varmaya yönelik olmalıdır. UniteCyprusNow, her iki tarafa da toplumlar arasında yakınlaşma, güven ve empatiyi tesis edecek adımlar atma ve zaten bozulmuş olan iklimi daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapar.

“Tüm Kıbrıslılar için Birleşik bir Kıbrıs” vizyonu ile yola çıkan çok-toplumlu vatandaş hareketi UniteCyprusNow, gerçeği araştırarak, empati kurarak, kültürel farklılıkları gözeterek, dayanışmayı destekleyerek ve ortak geleceği teşvik ederek Kıbrıslıları birleştirmeyi amaçlamaktadır.

#UniteCyprusNow