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Taraftarlar birbirine girdi...

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AEL ile Apollona taraftarları arasında çıkan olaylar yüzünden yeni açılışı yapılan statta 25 bin Euro hasar meydana geldi.
Taraftarlar birbirine girdi...

Limasol takımlarından AEL ile Apollona arasında geçtiğimiz Çarşamba akşamı Limasol’un “Alfamega Stadium” isimli yeni stadında gerçekleştirilen yılın ilk derbisinde çıkan olaylar sonucunda, statta 25 bin Euro’luk maddi hasar meydana geldiği haber verildi.

Çıkan olaylar sonucunda iki takımın taraftarının sahanın kuzey ve doğu bölümünde bulunan 200’den fazla koltuğu yerinden söktüklerini ve birbirlerine fırlattıklarını yazan gazete, olayların maçın ilk yarısının sona ermesinin ardından yaşandığını belirtti.

Polisin olayları yatıştırdığını yazan gazete, sandalyeleri sökenleri tespit etmek için kapalı devre kamera sistemlerinin inceleneceğini ekledi.

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