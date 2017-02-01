'Tarçın Yağı da Neymiş?' Demeyin! İşte Pek de Bilinmeyen Tarçın Yağının 13 Mucizevi Faydası

Şimdiye kadar sizlere hep tarçının yararlarından, kışa ne kadar yakıştığından bahsedildi değil mi? Bu sefer size tarçından değil, tarçın yağından bahsedeceğiz. "Her şeyin de yağı varmış. Tarçın yağı da neymiş?" dediğinizi duyar gibiyiz ama bu içeriğimizi

Tarçın yağını, özellikle ağrı kesici etkisi için ağrıyan bölgeye 6-7 damla damlatarak masaj şeklinde uygulayabilirsiniz. Dahilen kullanımlarda ise 1 kahve fincanı suya 5 damla damlatarak günde en fazla 3 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz. Bir mendil veya pamuk yardımıyla cildinizde uygulayacağınız bölgeye bir kaç damla damlatarak kompres yapabilirsiniz. Koku taşları veya koku lambalarının üzerine veya ılık suyla dolu küvete 8-10 damla damlatarak (farklı aromalarla karıştırın) sakinlik etkisi yaratabilir, nezle ve gripten kaynaklanan hastalıkları tedavi edici bir ortam oluşturabilirsiniz.