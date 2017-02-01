'Tarçın Yağı da Neymiş?' Demeyin! İşte Pek de Bilinmeyen Tarçın Yağının 13 Mucizevi Faydası

Tarçın yağını, özellikle ağrı kesici etkisi için ağrıyan bölgeye 6-7 damla damlatarak masaj şeklinde uygulayabilirsiniz.
Dahilen kullanımlarda ise 1 kahve fincanı suya 5 damla damlatarak günde en fazla 3 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.
Bir mendil veya pamuk yardımıyla cildinizde uygulayacağınız bölgeye bir kaç damla damlatarak kompres yapabilirsiniz.
Koku taşları veya koku lambalarının üzerine veya ılık suyla dolu küvete 8-10 damla damlatarak (farklı aromalarla karıştırın) sakinlik etkisi yaratabilir, nezle ve gripten kaynaklanan hastalıkları tedavi edici bir ortam oluşturabilirsiniz.
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