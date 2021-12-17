Tarçının Yaratıcılığı Artırdığını Söylüyorlardı, Yanıldılar

Tarçın, yaratıcılığı tetiklediği için öne çıkıyordu ama araştırmacılardan yepyeni bir iddia geldi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre motivasyon, yaratıcılığı harekete geçirmede tarçından çok daha etkili bir araç.

PLOS One’da yayınlanan araştırma, katılımcıların tarçın içeren bir şişeyi koklamaları istendikten sonra yaratıcılıklarını artırdığını gösteren ayrıntılara sahip.

İsrail, Rehovot’taki Weizmann Bilim Enstitüsü’nden bilim insanları, çalışmada katılımcıları iki gruba ayırdı. Kontrol grubu ne kokladıklarına dair bilgilendirilirken, diğerleri ise isim verilmeden yaratıcılığı artırıcı bir madde olduğu konusunda bilgilendirildi. Daha sonra, her iki gruba da bazı yaratıcılık testlerini tamamlama görevi verildi.

İlk grup beklendiği gibi bir performans sergilerken; kendilerine özel maddenin verildiği söylenen grup, yaratıcılık testlerinde daha başarılı oldu, daha yeni fikirler verdi ve problem çözmede daha fazla esneklik gösterdi. Yani placebo etkisi görüldü.

Araştırmanın sonuçlarına göre; insanlar daha yaratıcı olacaklarına inanarak, önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiler. Araştırmacılar durumu şu sözlerle özetlediler: “Yaratıcılık genellikle bir kişinin bir özelliği olarak görülür; ancak yaratıcılık, beklenti ve motivasyondan etkilenen bir durum olarak da görülebilir. Motivasyon, yaratıcı performansta merkezi bir faktör gibi görünüyor, bu umut verici bir bulgu çünkü motivasyon, örneğin kişinin kendi yeterliliğine olan inancını artırarak desteklenebilir.”

Katılımcıların tam yaratıcı potansiyellerini elde etmelerinin plasebo ile ilişkili olduğu ve normalde performanslarının kendi içlerinde yer alan eleştirmenler tarafından kısıtlandıklarına dikkat çektiler: “Plasebo, bu psikolojik engelleri yıkmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle, yaratıcı bir şekilde kendinizi kısıtlanmış hissediyorsanız, kendi tarçınınızı bulun.”