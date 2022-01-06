Tarih belli oldu! Türkiye ve Ermenistan temsilcileri bir araya geliyor

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.

Ermenistan normalleşme adımları kapsamında, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türk mallarına uygulanan ambargonun da kaldırılmasına karar vermişti. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi. Geçen yıl boyunca, Türk mallarına yönelik yasağın hem olumlu hem de olumsuz ekonomik sonuçları oldu. Olumlu etkilerden biri hafif sanayi, inşaat malzemeleri, mobilya ve tarımda bir dizi yeni kurulan işletmeler veya genişleyen üretimdir. Ancak ambargonun öncelikli olumsuz etkisi özellikle yansıyan enflasyon üzerindeki önemli etkisidir” denilmişti.

Ambargonun kaldırılması yönünde Ermenistan’daki iş insanlarından önemli ölçüde talep geldiği ifade edilmişti. Ermenistan, 31 Aralık 2020 tarihinde Türk mallarının ithalatına yönelik yasak getirmişti.