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“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli Cuma günü Girne’de gösterilecek

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“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli Cuma günü Girne’de gösterilecek. Dome Hotel’deki gösteri saat 18.30’da başlayacak.
“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli Cuma günü Girne’de gösterilecek

“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli Cuma günü Girne’de gösterilecek. Dome Hotel’deki gösteri saat 18.30’da başlayacak.


Girne Düşünce Derneği’nden verilen bilgiye göre, katılmak isteyenlerin girnedd2018@gmail.com adresine mail yazması gerekiyor. Girişte 72 saatlik PCR testi veya geçerli aşı belgesi veya 6 ay içerisinde hastalık geçirildiğine ilişkin belge sunulacak. 


 “Tarih Eğitiminin Ötesinde” isimli sözlü tarih çalışmasında, bölünmüşlüğün her iki tarafında 1975 ve 1990 yılları arasında doğan ve eğitim gören Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, milliyetçi propagandayla bezeli eğitim sistemleri sayesinde maruz kaldıkları deneyimleri, travmaları, korkuları paylaştı. Çocukluk döneminde hafızalarında oluşturulan algıların, sonraki yıllarda iki toplumlu ilişkileri nasıl etkilediği anlatılıyor.

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