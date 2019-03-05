Tarih verildi: Otomobillere hız sınırı geliyor

Volvo yeni otomobillerin hız sınırının 180 kilometre / saat olacağını açıkladı ve bu projenin hayata geçeceği tarihi açıkladı.

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, bütün otomobillerde hız sınırını düşürme kararı aldı ve konu ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni otomobil modellerinde maksimum hız sınırının 180 km/saat ile sınırlandırılacağı bilgisinin altı çizildi.

Aynı açıklamada bu projenin hayata geçeceği tarih ise 2021 olarak lanse edildi.

Şirket bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak.

Volvo'nun '2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan söz konusu kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak olarak özetlendi.

Ancak bu proje Volvo'nun üzerinde yoğun mesai harcadığı tek konu değil