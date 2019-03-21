21 Mart tarihi 2011 yılından itibaren Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak bilinmekte. Neden 21 Mart derseniz sebebi de Down Sendromlu insanlarda 21. genin 3 tane olmasından kaynaklanıyor bu seçim.

Her gün daha fazla Down sendromlu, Hey! Biz de varız demeyi başarıyor. Bu cesur insanlar azmin ve inancın gücünü kanıtlayarak herkese yol gösteriyor. Binlerce örnek sıralanabilir aslında. Ama biz öne çıkan 8 tanesini size tanıtalım.