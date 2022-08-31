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Tarihe damga vuran efsanevi kılıçlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde meraklıları ile buluşuyor

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Cengiz Han, Timur, Babür Şah ve Kanuni Sultan Sülayman’ın kılıçlarından Zülfikar’a kadar; tarihe damga vuran efsanevi kılıçlar, bıçaklar ve zırhlardan oluşan 200 parçayı aşan zengin koleksiyon, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde meraklıları ile buluşuyor
Tarihe damga vuran efsanevi kılıçlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde meraklıları ile buluşuyor

Cengiz Han, Timur, Babür Şah ve Kanuni Sultan Sülayman’ın kılıçlarından Zülfikar’a kadar; tarihe damga vuran efsanevi kılıçlar, bıçaklar ve zırhlardan oluşan 200 parçayı aşan zengin koleksiyon, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde meraklıları ile buluşuyor

Resimden heykele; gemi maketlerinden cam eserlere kadar pek çok tür ve tarzda 50 binin üzerindeki eseri sanatseverlerle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, farklı alanlardan özel koleksiyonları ile de dikkat çekiyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen 200 parçayı aşkın zengin kılıç, bıçak ve zırh koleksiyonu da bunlardan biri. Cengiz Han, Timur, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat, Celaleddin Harzemşah, Muhammed Alim Han, Nadir Şah ve daha pek çok hükümdarın kılıçlarının birebir örneklerinin yer aldığı koleksiyonda, Zülfikar başta olmak üzere, halife kılıçları ile Hz. Peygamber’in kılıcı da yer alıyor. Yüksek kaliteli şam çeliğinden yapılan kılıçlar, orjinallerine uygun olarak altın kakmalar ve değerli taşlarla süslenmiş.

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Orta Asya’dan Osmanlı’ya efsanevi kılıç ve bıçaklar bir arada

Koleksiyonda aynı zamanda Osmanlı döneminde kullanılan hançerler, yatağanlar, tören kılıçları, Orta Asya Türk kültüründe yer alan kılıç ve bıçak örnekleri ile mızrak, yay ve oklar da yer alıyor. Orjinali Topkapı Sarayı’nda yer alan, 3. Mustafa’nın değerli taşlarla bezenmiş tören zırhı da koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından.

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Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyarete açık!

Çok geniş bir yelpazeye yayılan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan müze; Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarihi sanatla buluşturan bir şölen yaşatıyor.

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