Tarihe geçen 'Joudi' jilet olacak

Türk Sahil Güvenlik güçlerinin uluslararası sularda uyuşturucu operasyonu düzenlediği Joudi"den jilet ve inşaat malzemesi yapılacak.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle Bolivya bandıralı "Joudi" adlı kuru yük gemisinde uluslararası sularda 7 Ocak 2016'da "Albatros Harekatı" adlı operasyon düzenlemiş ve yaklaşık 13 ton preslenmiş toz esrar ele geçirmişti.

Marmaris Mal Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirlenen geminin, operasyondan 15 ay sonra hurda olarak ihaleyle satışını gerçekleştirdi.

8 isteklinin katıldığı, 260 bin lira açık artırma başlangıç bedeliyle ihaleye çıkartılan 71,45 metre boyunda, 13 metre eninde, 824 ton ağırlığındaki 1973 yapımı gemi, 306 bin 500 liraya Bereket Gemi Söküm Limited Şirketince satın alındı.

Bereket Gemi Söküm yetkilisi Celal Akçay AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin İzmir'e söküm için römorkör eşliğinde götürüleceğini söyledi.

İhalenin onaylanmasından sonra geminin hava koşullarına göre Marmaris'ten yola çıkartılacağını belirten Akçay, geminin, jilet, inşaat malzemesi ve yedek parça malzemesi olarak değerlendirileceğini bildirdi.