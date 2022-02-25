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‘Tarihi bir an’ diyerek duyurdular: NATO Müdahale Gücü devreye giriyor

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NATO Müdahale Gücü, Rusya'nın devam eden Ukrayna işgaline karşı bir savunma önlemi olarak ilk kez devreye giriyor.
‘Tarihi bir an’ diyerek duyurdular: NATO Müdahale Gücü devreye giriyor

NATO Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, müttefiklerin kara, hava, deniz ve özel harekat kuvvetlerinden oluşan ve NATO ittifakını desteklemek üzere hızla konuşlandırılabilecek çok uluslu gücün harekete geçirildiğini duyurdu.

Kararı “tarihi bir an” olarak nitelendiren Wolters şöyle konuştu:

“Bu durum, çeşitli şekillerde kullanılabilecek esnek, güvenilir bir müdahale gücünü temsil ediyor ve biz de onların durumlarından tam anlamıyla yararlanıyoruz.

Bu caydırıcı önlemler ihtiyatlı ve hızımızı, tepki verme yeteneğimizi ve korumaya yemin ettiğimiz insanları koruma ve koruma yeteneğimizi artırıyor.

BIDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Müdahale birliklerinin harekete geçirilmesi, ittifak üyesi olmayan Ukrayna’ya herhangi bir ABD veya NATO askerinin gireceği anlamına gelmiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD birliklerinin Rusya’nın saldırgan eylemleri konusunda gergin olan NATO ülkelerini desteklemek için Doğu Avrupa’ya konuşlandırdığını ve Ukrayna’da savaşmayacaklarını söylemişti.

Biden, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya’ya ek asker konuşlandırılmasına izin verdiğini söylemişti. Biden ayrıca, birkaç hafta önce beklemeye alınan bazı kuvvetler de dahil olmak üzere, NATO’nun yanıtının bir parçası olarak Almanya’ya “ek ABD kuvvet yeteneklerinin” gönderilmesine izin verdiğini söylemişti.

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