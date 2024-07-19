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"Tarihi bir karar alındı": Ertuğruloğlu TBMM’de kabul edilen tezkereyi değerlendirdi

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Mutlu Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen, iki devletli çözüm siyasetinin desteklendiği tezkerede “tarihi bir karar” alındığı değerlendirmesinde bulundu.
"Tarihi bir karar alındı": Ertuğruloğlu TBMM’de kabul edilen tezkereyi değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tezkereyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, tezkerede tüm dünyaya KKTC’yi hak ettiği şekilde tanıma çağrısı yapıldığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, tezkerede adada tek ve kesin çözümün Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesi, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunun vurgulandığına dikkat çekti ve “İki devletli çözüm siyasetinin Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın yegane yolu olduğu kaydedildi” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli iradenin tecelli ettiği TBMM bir kez daha her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ta vermiş olduğu varoluş mücadelesinin her aşamasında Anavatan Türkiye ile birlikte hareket etmiş ve başarıya ulaşmıştır. Bugün gelinen aşamada da milli mesele olan Kıbrıs davasında yürütülmekte olan politikaya Anavatan’ın verdiği siyaset üstü güçlü destek büyük önemi haizdir. Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında huzur ve güven içinde varlığını sonsuza dek sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Ada’da barışın ve Kıbrıs Türk’ünün özgürlüğünün 50’nci yılı kutlu olsun”.

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