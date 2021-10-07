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'Tarihi bir olay': Dünya Sağlık Örgütü, ilk sıtma aşısına onay verdi

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Sıtma, her sene yarım milyon kişiyi öldürüyor
'Tarihi bir olay': Dünya Sağlık Örgütü, ilk sıtma aşısına onay verdi

Dünyanın, artık tarihin en eski ve en öldürücü bulaşıcı hastalıklarından sıtmaya karşı yeni bir silahı var; hastalığı önlediği görülen, onaylı ilk aşı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşıyı destekleme kararının Afrika'da her sene 10 binlerce çocuğun hayatını kurtaracağına inanılıyor. 

Çarşamba günü DSÖ, RTS,S aşısını desteklediklerini duyurdu. Aşıların öncelikle yoksul ülkelere dağıtılması planlanıyor. DSÖ'nün Küresel Sıtma Programı'nın başındaki Dr. Pedro Alonso, "Güvenli, orta seviyede etkili ve dağıtıma hazır bir sıtma aşımız olması tarihi bir olay" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kariyerime bir sıtma araştırmacısı olarak başladım ve bu eski, korkunç hastalığa karşı aşımızın olacağı günü heyecanla bekledim. Bugün o gün. Bugün, DSÖ sıtma aşısınını dünyada yaygın kullanımını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

Britanyalı ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen Mosquirix aşısı, 2019'da pilot programın başlamasından bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de 800 binden fazla çocuğa yapıldı.

4 yıllık bulgulara göre aşı küçük çocuklarda sıtma vakalarının yüzde 39'unu, ağır vakaların ise yüzde 29'unu engelliyor.

Ancak ağustos ayında London School of Hygiene & Tropical Medicine tarafından yapılan bir araştırmada aşı ve sıtma ilaçlarının birlikte kullanımının sıtma vakalarında ölüm ve hastaneye kaldırılmayı yüzde 70 azalttığı görüldü.

Sıtma her yıl yaklaşık yarım milyon insanı öldürüyor. Bu ölümlerin yaklaşık 260 binini 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Vakaların neredeyse tamamı Sahra Altı Afrika'da görülüyor.

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