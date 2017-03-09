 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.061
  • Altın 145,527
  • Dolar 3,7545
  • Euro 3,9644
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

Tarihi buluşa Türk bilim insanından imza

»
Tarihi buluşa Türk bilim insanından imza
Akdeniz Üniversitesi Araştırma Görevlisi Berna Sözen, bilim çevreleri tarafından "tarihi bir buluş" olarak nitelendirilen ve fare embriyosuna benzeyen yapay bir yapı oluşturan ekipte yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Berna Sözen'in, Cambridge Üniversitesinde doğal bir fare embriyosuna çok benzeyen yapay bir yapı oluşturan ekipte yer aldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında bir Türk bilim insanının da bulunduğu, Cambridge Üniversitesinden bir ekip, biyolojik materyal kullanarak doğal bir fare embriyosuna çok benzeyen bir yapı oluşturmayı başardı.

Profesör Magdalena Zernicka-Goetz'in yürütücülüğünü yaptığı çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Berna Sözen de Sarah Ellys Harrison ile birinci isim yazarlığını paylaştı.

"İnsan embriyoları üzerinde çalışmak zorunda kalınmayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berna Sözen, buluşun insan embriyoları üzerinde çalışmak zorunda kalmadan, insan gelişiminin bu kritik aşamasındaki önemli olayları incelemelerine izin vereceğinin altını çizdi. Sözen, "Yapay embriyoları ilk kez mikroskop altında görüntülediğimiz ve ne kadar büyük oranda gerçek embriyolarla benzerlik gösterdiğini incelediğimiz an, tam anlamıyla inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

Tüm bilimsel çevreler tarafından "tarihi bir buluş" olarak nitelendirilen çalışma, Wellcome Trust ve Avrupa Araştırma Konseyi tarafından da finanse edildi. Bilimsel ekip içerisinde yer alan Berna Sözen de TÜBİTAK'ın yurt dışı araştırma burs programı tarafından desteklendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Etin 50 Tonu: Aldığınız Etin Rengi Çok Önemli08 Mart 2017 Çarşamba 14:24
  • Kadınların 10 ilginç farkı!08 Mart 2017 Çarşamba 13:25
  • Bu Özelliklere Sahip Olanların İkiz Bebeği Olma İhtimali Daha Yüksek08 Mart 2017 Çarşamba 12:39
  • 'Alzaymırı fark etmekte geç kalmayın'08 Mart 2017 Çarşamba 10:01
  • Stresi İçşelleştirdiğinizin 8 Göstergesi07 Mart 2017 Salı 22:23
  • Gebze Teknik Üniversitesi, Alzheimer tedavisi için umut veren çalışmalarını paylaştı07 Mart 2017 Salı 19:30
  • Tavuk Göğsü Üzerinde Bulunan Beyaz Çizgiler Neyi İfade Ediyor?07 Mart 2017 Salı 16:32
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!07 Mart 2017 Salı 16:22
  • Kolektif narsisizm' insanı nasıl şekillendiriyor?07 Mart 2017 Salı 15:25
  • Uyuşturucu bağımlılığında yeni tedavi07 Mart 2017 Salı 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti